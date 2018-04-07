國道北返 高公局：避壅塞路段或明早10時前再出發

2018-04-07 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天清明節假期第4天，高公局說，昨天全日總延車公里為120百萬車公里，為平日(87百萬車公里)之1.4倍；本日0-5時平均總延車公里為6.8百萬車公里，為平日(3.7百萬車公里)之1.8倍，截至上午12時，國道全線總延車公里為39百萬車公里，預估今天交通量為123百萬車公里。

高公局說，今天上午西部國道除國1南下湖口-竹北、國3南下土城-樹林路段受事故影響壅塞回堵，其餘路段大致行車順暢。國5南下部大致行車順暢，北上部分自10時起湧現車流，頭城-坪林路段出現壅塞，高公局上午10時前啟動國5北上各入口匝道儀控、宜蘭-頭城路段開放路肩供大客車通行及主線儀控措施，建議北返用路人注意收聽警廣及留意資訊可變標誌訊息，並依照標誌標線規定行駛。

高公局預估，下午2時起西部國道開始出現北返車流，預估國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-豐原、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、國3北上竹山-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、龍潭-鶯歌系統及路段將較為壅塞。建議欲行駛國道北返之民眾避開前述壅塞路段及時段，或可安排明天上午10時前再出發。另國6西向東草屯-舊正-霧峰系統為易壅塞路段，建議民眾可改駛替代道路，由舊正駛出後，經縣道118、台63至台中地區，或改由中投交流道上國3。

預估國5北上車流將至深夜方逐漸紓解，下午將實施國5北上高乘載管制，時間調整為14-21時(提早1小時開始，延後1小時結束)，提醒今日下午北上用路人注意。另高公局說，已完成國5藍牙交通資訊推播系統第2階段建置，可主動推播國5事件訊息、旅行時間資訊及管制訊息，用路人可多加下載使用以掌握國5北上路況資訊。