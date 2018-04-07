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沙塵暴襲台 醫：眼睛癢別亂點小花眼藥水

2018-04-07 13:35聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

大陸冷氣團南下，帶來中國沙塵暴，造成台灣空氣品質，出現5年來最差的情形，眼科醫師表示，今天上午門診就已經多名「眼癢」、「眼紅」患者，多數患者會自行點眼藥水改善，常見會點市售的眼藥水或是日本正夯的小花眼藥水，醫呼籲，小花眼藥水對於過敏引起的眼紅、眼癢的反應有限，若是點太多，反而會讓眼紅症狀更加嚴重。

三軍總醫院眼科部青光眼科主任呂大文說，沙塵暴來襲，空氣中的懸浮微粒增加，也會攜帶過敏原，對於本身就是過敏體質的民眾，今天肯定不好受，上午門診已出現因為空氣品質不良，造成眼睛過敏紅腫的患者前往就醫。

呂大文表示，當眼睛出現紅、腫、癢的症狀時，千萬不要「揉眼睛」，揉眼睛會讓眼睛的結膜釋放大量的組織胺，且過度用力會造成眼睛血管出血，也會把懸浮微粒揉進眼睛中，使角膜破皮，這時可以使用冷水沾濕毛巾敷眼睛，也可以尋求醫師協助，開立具有「抗組織胺」成分的眼藥水改善症狀。

●小花眼藥水過量使用 當心紅眼症狀反彈

呂大文表示，近年有非常多的患者，疏忽眼睛紅腫癢的問題，直接用家中庫存的眼藥水解決，最常見的是使用國人赴日最愛買的小花眼藥水，小花眼藥水中並沒有抗組織胺的成分，多為血管收縮劑。

當眼睛出現紅腫癢的症狀時，血管收縮劑確實可以舒緩眼睛充血的問題，但是過量使用反而會造成副作用；短時間大量使用血管收縮劑，會讓血管反彈性地「擴張」，反而會讓眼睛血管更加充血，若是血管收縮劑長時間當作保養使用，則會出現乾眼症，或是黑色素沈澱等副作用。

建議當眼睛出現紅腫癢時，可以點一次即可，紅眼症狀改善後就不要再使用，也應該要立即就醫，尋求正確的治療。

●眼睛癢又是乾眼症 眼藥水只能點「人工淚液」

呂大文表示，這波沙塵暴也讓乾眼症的患者非常苦惱，乾眼症的患者可以透過點「人工淚液」改善乾眼的症狀，且點的次數就沒有限制，只要覺得乾就可以點，但是使用的人工淚液最好選擇沒有防腐劑的，一般市面上販售的人工淚液多為瓶裝，這類瓶裝的人工淚液，多會添加人工淚液，建議可以購買「單支裝」的人工淚液，降低因防腐劑而刺激眼睛的機會。

不想被這波沙塵暴影響眼睛，最有效的方式就是減少外出，平時喜歡戴隱形眼鏡的民眾，若要外出建議改戴眼鏡，眼鏡可以減少眼睛接觸空污物的機會，若長時間需要在戶外工作，可以選擇購買護目鏡，降低過敏原刺激眼睛的機會。

全台空氣品質拉警報，沙塵暴來襲讓許多過敏體質的患者「眼睛超癢」，醫師呼籲別亂點小...
全台空氣品質拉警報，沙塵暴來襲讓許多過敏體質的患者「眼睛超癢」，醫師呼籲別亂點小花眼藥水，點多了無法遏止紅眼，反而會讓眼睛更紅。記者陳雨鑫／攝影
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患者乾眼症防腐劑
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