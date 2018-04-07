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沙塵暴襲台 眼睛癢別揉少戴隱形眼鏡

2018-04-07 14:30中央社 台北7日電

5年來最嚴重沙塵暴襲台，醫師表示，今天一早就有許多民眾因眼睛過敏紅腫求診，呼籲眼睛癢千萬別揉，近視的民眾應盡量戴眼鏡，有助阻絕懸浮微粒，隱形眼鏡會吸附過敏原應少戴。

行政院環境保護署今天表示，受到大陸冷氣團南下帶來的中國沙塵暴影響，今天全台各地的空氣品質都不好，雲林縣台西測站加上河川揚塵影響，空氣品質指標（AQI）達到褐爆等級，並首次有測站達最高的平均500微克/立方公尺。

三軍總醫院眼科部青光眼專科主任呂大文今天受訪時表示，沙塵暴來襲，空氣中的懸浮微粒濃度大增，同時攜帶過敏原，眼睛容易癢癢的、有異物感，今天上午門診已有許多民眾因眼睛過敏紅腫前來就醫。

眼睛癢千萬別揉，呂大文說，揉眼睛的時候結膜會釋放大量組織胺，越揉越癢，甚至可能揉破血管導致結膜下出血，「就像兔子眼睛」，也可能把懸浮微粒揉進眼睛，使角膜破皮，建議拿濕毛巾敷眼或點抗組織胺藥水緩解。

台灣人愛到日本買藥妝，尤其愛用小花眼藥水，呂大文說，小花眼藥水含有血管收縮劑，眼睛癢的時候點一點可以緩解，但點太多反而「反彈」，使眼睛更紅更癢。

呂大文表示，想避免空污引發過敏，最有效的方法就是避免外出，戴眼鏡也可以減少眼睛接觸到空污物的機會，若需長時間待在戶外，則建議戴上護目鏡，把眼睛整個罩住。此外，因隱形眼鏡會吸附過敏原，建議最好別戴。

他也提醒，有過敏性鼻炎、氣喘病史者以及有在使用慢性點青光眼藥物、黃斑部病變藥物者，都是眼睛過敏的危險族群，在沙塵暴來襲期間應提高警覺。

隱形眼鏡空污
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