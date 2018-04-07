陸沙塵暴來勢洶洶 今仍濕冷明天氣好轉

2018-04-07 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



冷空氣於昨夜間一路南下，天氣風險公司分析師李知航指出，今天清晨北台灣最低溫僅13.0度，台北市區也只有13.7度，達冷氣團標準，春寒料峭。冷氣團南下過程為台灣沿海及離島帶來強陣風，蘭嶼12級風、雲林台西11級、恆春10級，連平地的台南都觀測到8級陣風，有些地方就像刮颱風一樣，風勢驚人。

李知航指出，冷氣團也帶來中國北方的沙塵暴，北台灣的空氣品質來到對敏感族群不健康等級，好在有鋒面的雨水洗刷空氣中的懸浮微粒，使空氣品質不至於嚴重惡化。但雲林的台西鄉則受到強陣風帶來的濁水溪揚塵及沿海風沙，空氣品質惡化至危害等級，空氣指標AQI一度破表，預期在下午風勢減緩後空氣品質可望改善。

鋒面雲系還正在通過，李知航指出，今天白天中部以北地區仍有短暫陣雨，中部高山有降霰或道路結冰機會，雨勢在下午後預期將逐漸停止，轉為乾冷天氣型態。受冷空氣影響，今天中部、北部高溫都在20度以下，南部也僅有21-22度，全日氣溫偏低；明日清晨受輻射冷卻影響，北部、中部空曠地區低溫下探12-13度，南部、東部也僅有15-17度，是冷空氣影響最明顯的時期。

明天白天起冷空氣減弱，天氣穩定，各地高溫將明顯回升，白天暖、早晚涼，李知航指出，各地日夜溫差都近10度或以上，穿著上要留意。這波冷空氣影響結束後，將迎來至少3至5天好天氣，氣溫逐日回升，再迎春暖。

中央氣象局說，今天清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為短暫雨後多雲。

明天至下周二水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花蓮、台東有不定時零星雨；氣溫方面，明天清晨是這波冷空氣影響最明顯的時刻，中部以北及東北部地區低溫僅13、14度，花東及南部15至18度，沿海、空曠地區會再更低一些，明天白天溫度會明顯回升，但入夜至下周一清晨受輻射冷卻效應影響，溫度又將快速下降，注意明天及下周一這種晨間涼冷、白天舒適，日夜溫差可達10度以上的天氣型態，並依據氣溫變化適時調整衣物，下周二進一步回暖，晨間舒適到微涼，白天溫暖。

下周三至下周五台灣附近吹著偏南風，中低層水氣略有增多，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨；氣溫方面，晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

下周一起，隨著環境南風分量增加，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，交通往返留意氣象及航班資訊。