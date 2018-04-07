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卡管跨部會小組無法源？ 教部：諮詢為行政機關常態

2018-04-07 12:45聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣大學校長遴選委員會1月5日遴選出管中閔為校長當選人後，至今報到教育部卻仍未完成聘任程序，至今台大仍無校長，而近日教部更擬由教育部長潘文忠召開跨部會諮詢專案小組，對此，教育部人事處處長陳焜元表示，專案諮詢小組，重點在諮詢，「在事實的呈現而非審查」，在清楚地了解相關機關認事用法的判斷。而諮詢的範圍在涉及兩岸人民關係條例、涉密人員赴大陸地區的相關管制規定，以及具有公教身分赴大陸地區從事活動性質的認定。

1月初管中閔當選後，包括立法院做出主決議「要求管中閔不得上任」最後雖撤除但仍掀起一片反彈聲浪，而教育部也接連發文要求台大釐清包括利益迴避、資訊揭露、學術倫理、兼職等，目前包括監察院、科技部、台北地檢署也介入其中，並不排除約談管中閔說明。而台大校務會議上月24日針對校長遴選5個提案，統統擱置，並獲大多校務會議代表通過。

但教部近日表示將由潘文忠召集相關部會組成跨部會諮詢專案小組並就管中閔擔任公職期間及卸任政務官之後的相關赴陸管制規定，邀請相關部會、法律與教育專業人士組成跨部會諮詢專案小組，協助釐清相關事實爭點與法律適用疑義，提出諮詢意見供教育部後續決策參考。

陳焜元指出，諮詢是一般行政機關間業務協助的常態，諮詢意見可檢驗目前問題釐清的情形，並供教育部作成聘任決定的參考。而在處理期程上，4月中旬完成諮詢小組會議，是目前確定的目標。

至於是否未來如外界有質疑教部就要再組成專案小組審查，陳焜元則說，未來如果各校長候選人或當選人如有類此情形，查證工作，也會研究是否於遴選作業程序中，即要求學校務必先行釐清並提供相關說明。但至於組成的人數、各部會的官員等，他則並未回應。

教育部人事處長陳焜元指出，諮詢是一般行政機關間業務協助的常態。記者林良齊／攝影
教育部人事處長陳焜元指出，諮詢是一般行政機關間業務協助的常態。記者林良齊／攝影
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教育部管中閔台大
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