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擁抱幸福 學者建議學習掌握心念

2018-04-07 11:51聯合報 記者羅真╱即時報導

世界衛生組織預估，憂鬱症的盛行率將在2020年高居全球十大疾病與傷害的第二位，要翻轉憂鬱、提升幸福感，學者建議，經常有意識地把注意力集中於當下，覺察自己的想法情緒，透過這樣的內觀練習，能漸漸學習選擇、掌握心念，漸漸擺脫狹隘想法的束縛。

國立台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋表示，主觀的幸福來自心念，心念又源於「選擇」，因此，活在當下是提升幸福感的重要功課。有意識地把注意力集中於當下，不批判地、接納地覺察自己的想法情緒，透過這樣的內觀練習，能學習選擇、掌握心念，漸漸擺脫狹隘想法的束縛，將「變化」視為生命整體的一部分，避免「變化」衝擊我們的健康與幸福，並重新與更多可能性連結。

國北護推廣民眾經常自我檢視心理健康，檢視指標除了「擁抱正念」，「建立人際支持」、「追尋自我價值」是另外兩大重要關鍵。李玉嬋說，哈佛大學一項為期75的成人發展研究顯示，相較於名氣、財富、成就等，有好的親友關係、人際關係的人，對於生活更滿意、感到更幸福，建議民眾珍惜老朋友、關心好朋友、結交新朋友；另外，與他人互動時，信任、為他人的成就欣喜、支持他人面對生活逆境、與他人一起貢獻社會、為他人服務等，都能有效提升心理幸福。

在提升自我價值方面，李玉嬋說，早在20世紀中葉，社會哲學家馬庫色就曾在《單向度的人》一書中指出，高度資訊科技發展的社會，可能使得人際間將更疏離，人們單向地追求潮流時尚、迷失自我，成為一個不認識自己、自己都無法信任自己的人。若要提升幸福感，人們應該活出被自己認同、自認為有意義的圓滿人生，建議可先在每一天找一件事感恩自己、欣賞自己，每一天做好一件事來強化自我價值，並逐步建構自己想要的、有意義的人生藍圖，每天朝目標一步步前進。

李玉嬋教授（右一）帶領的國北護人類發展與健康學院今年下半年將與大仁科技大學聯手開...
李玉嬋教授（右一）帶領的國北護人類發展與健康學院今年下半年將與大仁科技大學聯手開設幸福學課程，將既有教材系統化、課程數位化，推廣幸福。聯合報系資料照
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憂鬱症哈佛大學
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