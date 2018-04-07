擁抱幸福 學者建議學習掌握心念

2018-04-07 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



世界衛生組織預估，憂鬱症的盛行率將在2020年高居全球十大疾病與傷害的第二位，要翻轉憂鬱、提升幸福感，學者建議，經常有意識地把注意力集中於當下，覺察自己的想法情緒，透過這樣的內觀練習，能漸漸學習選擇、掌握心念，漸漸擺脫狹隘想法的束縛。

國立台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋表示，主觀的幸福來自心念，心念又源於「選擇」，因此，活在當下是提升幸福感的重要功課。有意識地把注意力集中於當下，不批判地、接納地覺察自己的想法情緒，透過這樣的內觀練習，能學習選擇、掌握心念，漸漸擺脫狹隘想法的束縛，將「變化」視為生命整體的一部分，避免「變化」衝擊我們的健康與幸福，並重新與更多可能性連結。

國北護推廣民眾經常自我檢視心理健康，檢視指標除了「擁抱正念」，「建立人際支持」、「追尋自我價值」是另外兩大重要關鍵。李玉嬋說，哈佛大學一項為期75的成人發展研究顯示，相較於名氣、財富、成就等，有好的親友關係、人際關係的人，對於生活更滿意、感到更幸福，建議民眾珍惜老朋友、關心好朋友、結交新朋友；另外，與他人互動時，信任、為他人的成就欣喜、支持他人面對生活逆境、與他人一起貢獻社會、為他人服務等，都能有效提升心理幸福。