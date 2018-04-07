擁抱幸福 學者建議學習掌握心念
世界衛生組織預估，憂鬱症的盛行率將在2020年高居全球十大疾病與傷害的第二位，要翻轉憂鬱、提升幸福感，學者建議，經常有意識地把注意力集中於當下，覺察自己的想法情緒，透過這樣的內觀練習，能漸漸學習選擇、掌握心念，漸漸擺脫狹隘想法的束縛。
國立台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋表示，主觀的幸福來自心念，心念又源於「選擇」，因此，活在當下是提升幸福感的重要功課。有意識地把注意力集中於當下，不批判地、接納地覺察自己的想法情緒，透過這樣的內觀練習，能學習選擇、掌握心念，漸漸擺脫狹隘想法的束縛，將「變化」視為生命整體的一部分，避免「變化」衝擊我們的健康與幸福，並重新與更多可能性連結。
國北護推廣民眾經常自我檢視心理健康，檢視指標除了「擁抱正念」，「建立人際支持」、「追尋自我價值」是另外兩大重要關鍵。李玉嬋說，哈佛大學一項為期75的成人發展研究顯示，相較於名氣、財富、成就等，有好的親友關係、人際關係的人，對於生活更滿意、感到更幸福，建議民眾珍惜老朋友、關心好朋友、結交新朋友；另外，與他人互動時，信任、為他人的成就欣喜、支持他人面對生活逆境、與他人一起貢獻社會、為他人服務等，都能有效提升心理幸福。
在提升自我價值方面，李玉嬋說，早在20世紀中葉，社會哲學家馬庫色就曾在《單向度的人》一書中指出，高度資訊科技發展的社會，可能使得人際間將更疏離，人們單向地追求潮流時尚、迷失自我，成為一個不認識自己、自己都無法信任自己的人。若要提升幸福感，人們應該活出被自己認同、自認為有意義的圓滿人生，建議可先在每一天找一件事感恩自己、欣賞自己，每一天做好一件事來強化自我價值，並逐步建構自己想要的、有意義的人生藍圖，每天朝目標一步步前進。
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