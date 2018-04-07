翻轉臭臉 學者研發用微笑、笑聲解鎖啟動手機

2018-04-07 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



常常臭臉、忘記微笑嗎？大仁科技大學校長、成功大學退休講座教授王駿發，開發應用於手機的「微笑解鎖系統」與「笑聲解鎖系統」，手機偵測到使用者的笑臉與笑聲，才能開鎖提供使用，後者更得哈哈笑出一定音量，皮笑肉不笑還不能開，提醒人們記得笑著展開一天的生活。

王駿發認為，微笑是幸福的指標之一，但人們常常埋首工作、忘記要好好笑，但科技有機會翻轉人們的習慣。研究團隊向科技部申請計畫，計畫結束後仍繼續自行開發，設計應用於手機上的「微笑解鎖系統」與「笑聲解鎖系統」，相機、麥克風偵測到使用者的笑臉與笑聲，才能開鎖使用手機，其中「笑聲解鎖系統」更得哈哈笑出一定音量，皮笑肉不笑還不能開，提醒人們保持輕鬆愉快的心情面對生活。

王駿發認為，科技專業分割得十分細微，科技人埋首各自專精的技術時，不僅難以創新，更可能忘記「帶給人幸福」的初衷，使得技術看似不斷往前進步，但實則讓人與人之間越來越疏離、貧富懸殊、資源過度耗費等，背離幸福。

幸福是什麼？很難一言以蔽之，王駿發認為，幸福至少包含英文字母開頭為happiness的九大元素，包括健康、感恩、喜悅、利他、智慧、創新、經濟基礎、滿足和永續經營等。

有鑑於此，王駿發約莫在10年前就開始提倡「橘色科技」概念，強調科技的創新發展一定得包含人文元素、保有人性溫暖，以促進健康、幸福、關懷為三大追求面向。他曾研發「快樂偵察機」，偵測人們的笑臉、笑聲與腦波來檢視快樂指數，也曾研發懂得察言觀色的「吉利機器人」，能陪伴長者、與之對話，手機上的「微笑解鎖系統」與「笑聲解鎖系統」也都是橘色科技實例。