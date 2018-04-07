虎航空少染麻疹仍出勤 違反傳染病法將被罰

2018-04-07 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



為釐清虎航麻疹群聚事件流病關係，高雄市政府衛生局針對4月2日於高雄入境的虎航男性空服員進行疫情調查，他在4月1日已有發燒症狀，2日出現紅疹， 3日經疾病管制署研判麻疹確診，於可傳染期間仍持續出勤，導致傳染風險。高雄市衛生局查其接觸者達102人，將依違反傳染病防治法第36條罰3千至1萬5千元。

高雄市疾管處長潘炤穎表示，這名空服員4月2日已出現紅疹，搭程航班由桃園國際機場飛往澳門，並於當日返航由高雄國際機場入境，致使可傳染期間有眾多接觸者暴露傳染風險。

虎航在3月29日接獲衛生主管機關通報乘客確診後，即於當日以內部通告及群組信箱等方式，轉知同仁應隨時注意自身健康狀況，若出現如發燒、結膜炎、柯氏班點、紅色皮疹等麻疹典型臨床症狀時，請盡速就醫並告知相關接觸史。

為防止疫情持續擴散，針對虎航於高雄的合約旅宿業者及交通接駁專車，已緊急完成清消及相關衛教工作。高雄市衛生局函請旅宿業者協助虎航員工每日健康監控，駁車業者協助司機體溫及症狀監測，並於每日上午及晚上8點前將監測資料回報。