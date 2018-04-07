5年最嚴重沙塵暴影響！台西揚塵致空品褐爆 明天才好轉

2018-04-07 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



4月4日沙塵暴侵襲甘肅蘭州，整個城區瞬時籠罩在一片漫天黃沙中。中新社 分享 facebook 受到中國大陸甘肅地區4日出現大範圍沙塵暴影響，揚起沙塵向東及南傳輸影響，從昨晚起影響台灣的空氣品質，環保署監資處處長張順欽表示，此次受到沙塵暴及大陸冷氣團南下影響，如萬里地區從昨晚7時PM10就有232微克，今天清晨持續影響至南部地區，「為5年內最嚴重的沙塵暴影響」。

而台西也出現「褐爆」的空氣品質，意謂對所有族群都不健康，張順欽說，台西的狀況主要是從昨天下午起風速極強，風速很強到每秒14公尺接近輕颱等級的每秒17公尺的風速，造成濁水溪揚塵，才會使該地空氣品質變的極為不佳，環保署已經通知雲林縣環保局進行灑水因應，預估至明天風速減弱起，空氣品質漸漸改善。

張順欽表示，此波沙塵4日曾在中國蘭州觀測得PM10達2900微克/立方公尺，6日上海中午最高也量測到546微克/立方公尺，鋒面通過台灣後，沙塵隨大陸高雄南下，昨晚起在降雨緩和後，由北向南影響空氣品質。

今天持續受到大陸冷氣團挾帶沙塵南下影響，懸浮微粒及細懸浮微粒偏高，也受到北部降雨影響，但富貴角8時仍觀測到PM10濃度值為201微克/立方公尺、PM2.5為60微克/立方公尺，但馬祖仍受顯著影響，8時仍有246微克/立方公尺。

「此波沙塵暴是5年內最嚴重的一次」，張順欽指出，環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間劇烈活動，至於台西民眾則應避免外出。