公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



今天是世界衛生日，衛福部健保署今於大安森林公園舉辦「世界衛生日 健康大步走」健走活動，台北市長柯文哲今出席活動時表示，在世界衛生日舉辦健走活動是有根據的，人類骨骼肌有大半長在大腿上，骨骼肌決定病後人生的復原能力，增強骨骼肌最好的方法就是走路，近期雙北正在推行1280元的「雙北交通吃到飽月票」，他說，公車不會開到你家門口，呼籲剩下的半公里多走路，降低機汽車的使用。

柯文哲說，大腿的骨骼肌建置與走路有關，曾有學者研究發現，若是要估計長輩可以存活多久，可視長輩6分鐘內可以走多遠，走的越遠與未來存活率有正相關的係數，因此，平時多走路可以累積在腳上的骨骼肌，可以在重病時，提升存活率。

柯文哲說，台北市從4月16日起將販售1280元的「雙北交通吃到飽月票」，鼓勵民眾多搭乘公共運輸，但是公車不會直接開到你家門口，搭公車到定點後，若是最後只剩下半公里的路程，「拜託大家走路」減少機車的使用率。