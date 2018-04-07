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公車不會開到你家！ 柯文哲嗆不走路會少這個「肌」

2018-04-07 09:50聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

今天是世界衛生日，衛福部健保署今於大安森林公園舉辦「世界衛生日 健康大步走」健走活動，台北市長柯文哲今出席活動時表示，在世界衛生日舉辦健走活動是有根據的，人類骨骼肌有大半長在大腿上，骨骼肌決定病後人生的復原能力，增強骨骼肌最好的方法就是走路，近期雙北正在推行1280元的「雙北交通吃到飽月票」，他說，公車不會開到你家門口，呼籲剩下的半公里多走路，降低機汽車的使用。

柯文哲說，大腿的骨骼肌建置與走路有關，曾有學者研究發現，若是要估計長輩可以存活多久，可視長輩6分鐘內可以走多遠，走的越遠與未來存活率有正相關的係數，因此，平時多走路可以累積在腳上的骨骼肌，可以在重病時，提升存活率。

柯文哲說，台北市從4月16日起將販售1280元的「雙北交通吃到飽月票」，鼓勵民眾多搭乘公共運輸，但是公車不會直接開到你家門口，搭公車到定點後，若是最後只剩下半公里的路程，「拜託大家走路」減少機車的使用率。

台北市曾統計車禍意外的數據，台北市18歲到25歲的機車傷亡率，占所有台北市的傷亡率達70％，接下來2年內，改善台北市的機車傷亡率是首要之重，即使去年台北市的車禍死亡人數是20年來的最低，不過從數據來看，整體的受傷人數並沒有下降，大車禍的件數下降，但小擦撞還是有，呼籲民眾一定要養成走路的習慣，並減少使用機汽車的使用率。

台北市長柯文哲（左）、衛生福利部長陳時中（中）、衛福部健保署長李伯璋（右）今天上...
台北市長柯文哲（左）、衛生福利部長陳時中（中）、衛福部健保署長李伯璋（右）今天上午一同參與健保署舉辦的「世界衛生日 健康大步走」活動。記者陳雨鑫／攝影
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台北市長柯文哲（左）、衛生福利部長陳時中（中）、衛福部健保署長李伯璋（右）今天上...
台北市長柯文哲（左）、衛生福利部長陳時中（中）、衛福部健保署長李伯璋（右）今天上午一同參與健保署舉辦的「世界衛生日 健康大步走」活動。記者陳雨鑫／攝影
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台北市長柯文哲（左）、衛生福利部長陳時中（中）、衛福部健保署長李伯璋（右）今天上...
台北市長柯文哲（左）、衛生福利部長陳時中（中）、衛福部健保署長李伯璋（右）今天上午一同參與健保署舉辦的「世界衛生日 健康大步走」活動。記者陳雨鑫／攝影
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柯文哲公車
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