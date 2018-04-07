濕冷天氣再忍一忍！最快下半天轉乾 明白天高溫回升

2018-04-07 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，地面冷鋒昨天快速掠過，目前已經遠離，但是中高層槽線還沒通過，因此鋒區雲帶仍在台灣上空，各地雲量多，中北部不少地方仍有下雨的狀況，預估要等到中高層槽線東移通台灣以北後，較乾空氣南下，天氣才會好轉，預期最快應該也要等到下半天之後乾空氣才會進來。圖／翻攝自臉書「天氣職人-吳聖宇」 分享 facebook 天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，地面冷鋒昨天快速掠過，目前已經遠離，但是中高層槽線還沒通過，因此鋒區雲帶仍在台灣上空，各地雲量多，中北部不少地方仍有下雨的狀況，預估要等到中高層槽線東移通台灣以北後，較乾空氣南下，天氣才會好轉，預期最快應該也要等到下半天之後乾空氣才會進來。

他說，冷空氣今天清晨已經發揮威力，受影響最大的西北部沿海一帶有13-14度低溫，大致比預期略低一點點，預估今天冷空氣持續南下，各地一整天都是比較偏涼偏冷的情況，北台灣感受尤其明顯，今晚到明晨因為雲層散開，輻射冷卻效應影響，中部、北部、東北部空曠地區低溫可能下探11-13度間，南部及花東地區低溫也將下探14-16度，明天白天則因為有陽光，加上冷空氣減弱，白天高溫可望回升許多，日夜溫度變化大，提醒民眾特別注意溫差的情況。

中央氣象局說，今天清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為短暫雨後多雲。

明天至下周二水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花蓮、台東有不定時零星雨；氣溫方面，明天清晨是這波冷空氣影響最明顯的時刻，中部以北及東北部地區低溫僅13、14度，花東及南部15至18度，沿海、空曠地區會再更低一些，明天白天溫度會明顯回升，但入夜至下周一清晨受輻射冷卻效應影響，溫度又將快速下降，注意明天及下周一這種晨間涼冷、白天舒適，日夜溫差可達10度以上的天氣型態，並依據氣溫變化適時調整衣物，下周二進一步回暖，晨間舒適到微涼，白天溫暖。

下周三至下周五台灣附近吹著偏南風，中低層水氣略有增多，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨；氣溫方面，晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

下周一起，隨著環境南風分量增加，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，交通往返留意氣象及航班資訊。

14日至16日鋒面通過及東北季風影響，各地降雨機率增加，氣溫稍降，離島及西半部地區仍偶有局部霧或低雲影響能見度，交通往返要注意航班資訊；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。