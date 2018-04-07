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街友一句話 周泉宥無悔奉獻

2018-04-07 09:18中央社 基隆市7日電

人安基金會基隆平安站長周泉宥年幼時因受到各界幫助，讓他對街友感同身受，更因街友一句噓寒問暖，支持他無悔繼續為街友服務，幫助他們回歸社會。

人安基金會基隆平安站長周泉宥（圖）年幼時受到各界幫助，更因街友一句噓寒問暖，讓他...
人安基金會基隆平安站長周泉宥（圖）年幼時受到各界幫助，更因街友一句噓寒問暖，讓他無悔投入街友服務，希望能盡心協助街友回歸社會。中央社
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32歲的周泉宥就讀高中時，父親工作時遭鐵條擊中頭部，送醫急救後後頸椎斷裂全身癱瘓，母親只能在家照料父親生活起居，約一年後花光積蓄，家中經濟陷入困境，連3名孩子將近新台幣1萬元的註冊費都湊不出來，母親只能到處向親友借錢，里長和慈濟基金會也時常前來關心，經由各界幫忙才得以渡過難關。

輔仁大學生物系畢業後，周泉宥曾做過電信客服、房仲，也拉過保險，27歲時透過母親友人介紹前往人安基金會當義工因而曾接觸許多街友，了解每個人的故事，加上年幼時受到各界幫助，對於弱勢更是感同身受，激起他投入街友服務，希望能盡分心力協助街友回歸社會。

談到印象最深刻的街友，周泉宥說，一名街友年輕時開水電公司，當時景氣好月收入可達30萬，但錢賺得快也花得快，吃喝嫖賭樣樣來，幾杯黃湯下肚後更時常對妻兒動粗，年老時花光積蓄兒子不願理睬，最後淪落街頭成為街友。

他說，這名街友某天入住基隆平安站，半夜突然氣喘發作送醫「再晚幾分鐘就可能就掛了」，當時聯繫這名街友的兒子，對方只淡淡回應：「我已經對這個父親很久沒有印象了，不想去看他」，令人不勝唏噓。

街友回不了家，背後總有難以啟齒的故事，周泉宥表示，這名街友過年時總是托友人帶著大魚大肉回家，自己只敢偷偷躲在巷口探望妻兒，一解思念之情。

對於一般人不願碰處的街友，周泉宥卻一頭栽入，時常拿著厚外套、棉被寒冬送暖，只因街友一句噓寒問暖，「站長，你穿得比我少，要多穿點」，讓他無悔願繼續為街友服務，他說：「雖然街友又臭又髒，但他們把我當家人看待，外頭雖冷，卻暖到我的心坎。」

街友
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