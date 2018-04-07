超越紫爆！台西空汙褐色警報 達危害程度

2018-04-07 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台西地區今天上午8時，空氣品質出現褐色警報，為對所有族群危害，應避免戶外活動。超越「非常不健康」的紫色警報。

台西地區褐色警報，為對所有族群危害，應避免戶外活動。圖／翻攝自空氣品質監測網 分享 facebook

台西地區昨深夜11時空汙就已經紫爆，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，北風一強，雲林沿海濁水溪的風吹沙，很嚴重！北邊則是有些境外浮塵移入，陸陸續續空品將轉差。

環保署今天提醒馬祖、北部、麥寮、安南、楠梓及小港地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；富貴角地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)；台西地區褐色警報(對所有族群危害，應避免戶外活動)。

環保署空氣品質監測網資料顯示，北部自昨晚6時起開始受到東北季風挾帶境外汙染移入影響，汙染物由沿海地區逐漸往南傳遞；今天受大陸冷氣團影響且降雨趨緩，境外汙染物伴隨乾空氣南下，懸浮微粒及細懸浮微粒濃度偏高，北部、竹苗、中部、高屏空品區及離島地區為「橘色提醒」等級，北部地區受境外汙染影響局部地區局部時段可能達到「紅色警示」；雲嘉南地區受境外汙染及本地揚塵疊加影響，達「紅色警示」等級；宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

明天白天起大陸冷氣團減弱，天氣穩定，西半部地區晚間起風速逐漸轉弱，擴散條件逐漸轉為不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

中央氣象局副局長鄭明典昨就在臉書發出警訊，指大陸沙塵昨到北海岸了，「建議關閉面風向的門窗，陽台上的衣服拿進室內，外出戴口罩有幫助！」