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新竹13.1度低溫！吳德榮：今天冷氣團強度最強

2018-04-07 06:57聯合報 記者楊德宜╱即時報導

7日冷氣團強度最強，北台灣整天偏冷。聯合報系資料照
7日冷氣團強度最強，北台灣整天偏冷。聯合報系資料照
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天鋒面已經在巴士海峽，其後緣鬆散的中高雲仍籠罩台灣；今晨降雨山區較明顯、平地已較零星。今晨最低溫依序為新竹13.1度、板橋13.2度、新屋13.3度，較昨晨的低溫，下降幅度已達10度之多，但這還不是這波冷空氣的最低溫。

他表示，今天冷氣團強度最強，北台灣整天偏冷、白天高溫約僅17度左右；上半天各地仍有局部、零星的降雨機率，下午轉乾；今晚至明晨各地已是晴朗的天氣，中部以北沿海空曠地區，將因強輻射冷卻的加成作用，而出現這波冷空氣的最低溫，大約在11、12度左右，要注意保暖。

他說，明天白天氣溫回升，西半部高溫約可升至23至25度；下周一清晨因輻射冷卻，中部以北低溫仍偏低，白天大幅回暖，西半部最高溫將升26至28度，日夜溫差非常大，達12度以上。

他表示，下周二至下周五還會更暖，西半部最高溫又將升至30度以上；台灣附近氣流轉東南及偏南風，又是馬祖、金門易受平流霧影響，也是西半部風力偏弱，本地的汙染物容易累積，以致空氣的品質不佳的天氣型態。

中央氣象局說，今天清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為短暫雨後多雲。

明天至下周二水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花蓮、台東有不定時零星雨；氣溫方面，明天清晨是這波冷空氣影響最明顯的時刻，中部以北及東北部地區低溫僅13、14度，花東及南部15至18度，沿海、空曠地區會再更低一些，明天白天溫度會明顯回升，但入夜至下周一清晨受輻射冷卻效應影響，溫度又將快速下降，注意明天及下周一這種晨間涼冷、白天舒適，日夜溫差可達10度以上的天氣型態，並依據氣溫變化適時調整衣物，下周二進一步回暖，晨間舒適到微涼，白天溫暖。

下周三至下周五台灣附近吹著偏南風，中低層水氣略有增多，東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區亦有局部短暫陣雨；氣溫方面，晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數易偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

下周一起，隨著環境南風分量增加，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，交通往返留意氣象及航班資訊。

14日至16日鋒面通過及東北季風影響，各地降雨機率增加，氣溫稍降，離島及西半部地區仍偶有局部霧或低雲影響能見度，交通往返要注意航班資訊；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

今天清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；東半部地區有...
今天清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫亦低；東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為短暫雨後多雲。圖／氣象局提供
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