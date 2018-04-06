大樂透第107032期 頭獎槓龜

2018-04-06 22:30 中央社 台北6日電



大樂透第107032期今天開獎。中獎號碼為07、34、25、49、47、31，特別號26。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎2注中獎，得獎金93萬5328元；參獎有18注中獎，各得獎金11萬1919元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。