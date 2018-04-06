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疑繼電器故障 機捷列車首見失動力

2018-04-06 23:50聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園機場捷運一輛北上列車靠站時突然失去動力故障。 圖／聯合報系資料照片
桃園機場捷運一輛北上列車靠站時突然失去動力故障。 圖／聯合報系資料照片
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誤點20分鐘 與系統無關

桃園機場捷運昨午一輛北上列車抵達A9林口站時，疑因繼電器故障失去動力，乘客受困斷電車廂，經車長手動開啟列車門疏散，並加派另班列車接駁，誤點約20分鐘；這也是通車一年多來首度發生列車失去動力事故，初判為繼電器故障，與系統無關，但仍待檢修詳查。

昨天早上11點50分，北上503次列車抵達A9林口站時，突然失去動力故障，多名乘客受困斷電車廂內，忍不住擔心躁動，車長見狀通報行控中心，並緊急採手動開啟列車門方式疏散乘客，並調派列車接駁，中午12點48分恢復正常營運。

車長手動開啟列車門疏散

斷電故障是機捷的頭一遭，不少趁著連假從機場往台北方向的乘客因此無法順利到站下車，受困車廂一度感到害怕。乘客說，所幸故障列車不是開往機場，否則恐延誤搭機旅客時程。

桃捷公司指出，車廂斷電當下，車長即通報行控中心與林口站人員，並啟動緊急應變SOP，採手動開門疏散乘客，站區則改為單線雙向行駛，加派另輛列車接駁北上乘客，若乘客行程受此延誤，可至站區詢問處要求開立誤點證明。

機捷通車一年多 數次營運異常

桃園機場捷運通車一年多，上路以來發生數次列車營運異常，去年6月曾因站間訊號異常，造成班車延誤進站。去年7月初則因大型吊臂車撞壞A8長庚醫院站軌道橋墩影響供電，造成雙向停駛1小時，去年7月底則因尼莎颱風，有列車撞擊樹枝造成板金凹陷，同樣造成班車延誤。

桃捷公司指出，列車發生事故後，若仍能維持單線雙向通行，行控中心將採調度派車方式接駁，若發生如去年7月，A8長庚醫院站因為電力系統損害造成雙線通行停擺，就會緊急調派接駁公車疏運，避免耽誤乘客前往機場行程。

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