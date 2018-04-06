是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



九名演員在「病號」隨時切換為歌隊，以鄉民式的集體行動對其他角色人物點評。圖／動見体提供 分享 facebook

你數過自己有幾個帳號嗎？FB、ig、PTT、Google、Twitter、LinkedIn等等。在網路社群的時代，每個人都可以擁有無數個虛擬分身。動見体最新作品、符宏征導演的「病號」，便以網路匿名文化為主題，探究當每個人都擁有「暢所欲言」的權利，現代人的精神樣貌將有怎樣的轉變？

「病號」劇名源自製作團隊在網路上搜尋到的一則日本社會新聞。兇嫌透過社群網站約曾在網路上發布想死念頭的被害人，將其殺害分屍，受害者達9名。根據媒體報導，相對於與個人真實生活有所連結的「真號」，被害人所發文的帳號則是其用以發洩負面情緒的「病號」。

延伸這樣的概念，「病號」想討論在這樣匿名、多重帳號的網路社群中，當人們的言論可以擺脫現實的別、社會地位等框架，在無法追溯責任的匿名發言背後，誰能為這之間不經意的傷害負責？

「病號」劇情從一起自殺未遂的案件展開，藉由與自殺未遂者有直接或間接關係的九名角色，探索在現今網路與現實生活大幅重疊的世界中，人該如何自處？在劇中，九名角色都沒有名字，只有稱謂，如「弟弟」、「同事」、「護士」。負責文本編創的王靖惇表示，這樣的設定，是用以呼應網路匿名文化下「無名」的狀態。

動見體劇團指出，「病號」並不意圖提出批判，探究的是網路匿名文化對現代人行為模式的影響，重點在於展現「人」與網路已不可剝離的眾生相。透過舞台上的每個角色，期待讓觀眾重新關照自身，進而引發思考——「對你而言，網路是什麼？」

●從清明連假起至4月21日，動見体《病號》將於台北水源劇場連演三週12場。購票請上兩廳院售票系統(02)3393-9888，全省ibon、全家及萊爾富門市皆可購票。