治療網路成癮 家屬、醫師、患者一起拚

2018-04-06 22:19 聯合報 王圓媛／文心診所、乃榮醫院精神科主治醫師



現在青少年與小朋友、成人，常使用手機、平板、桌機和筆電等，一方面獲取資訊比較快，再者也能和朋友互動。在這資訊爆炸的時代，多使用3C產品是好事，但有人使用這類產品時間過長，超過12小時，影響了日常生活功能，或伴隨情緒等問題造成困擾。早在前幾年，世衛組織就把「網路成癮症」列為精神科疾病。

最近有不少家長或校方限制孩子上網，造成家庭糾紛和傷害。 其實網路成癮，和其他成癮，如酒癮、菸癮、藥癮、性成癮等，在腦內的模式類似，也就是對於喜歡做的事情，會有正向回饋。在做此事的當下，腦內會分泌多巴胺，讓人開心、興奮。之後即使人們當下沒有從事此行為，腦中會因為相似的人、事、時、地、物，而提醒或勾引，讓人繼續從事可以分泌多巴胺的行為，所以要自己戒除，實在是非常困難。

在國外，有許多此類型自助團體，發展基礎在於心理分析學大師榮格的學說，最有名的就是酒癮自助團體，其他還有麻藥、賭博和上網成癮自助團體。

網路成癮通常以下述三種模式較常見：一、疾病模式：將上癮視為一種疾病，所以需要醫學介入。二、適應模式：認為不當的環境因素，影響人對於社會的適應功能，所以藉由對某些自己喜歡的東西來逃避和生存。三、生活模式：患者生活上各個層面無法平衡，對一般事物無法取得掌控權，只能對自己習以為常的東西更加深入執著。

一旦成癮，專業建議以藥物、心理與改變生活模式治療，當然家屬也扮演一定角色，如給予適當的觀察、陪伴，與提供醫師患者在生活的改變等等。

不管何種成癮疾患，都需要家屬、醫護人員、社會和患者的共同努力，治療成癮行為絕對不會是一條輕鬆的路。但如果解決或控制，可讓患者重新踏上康莊大道。