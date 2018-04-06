親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數破1300人

2018-04-06 22:17聯合報 記者黃安琪羅真／台北報導

台灣虎航上月17日前往沖繩班機，爆發麻疹群聚感染，衛福部疾管署副署長莊人祥更新密...
台灣虎航上月17日前往沖繩班機，爆發麻疹群聚感染，衛福部疾管署副署長莊人祥更新密切追蹤人數達1378人。 記者羅真／攝影
分享

麻疹群聚疫情延燒，衛福部疾管署昨公布，國內今年已有11例確診病例，其中6例為台灣虎航麻疹群聚感染，最新接觸者追蹤達1378人，將持續追蹤至本月25日，整體疫情追蹤者已破3000人，疾管署提醒密切追蹤者近期勤洗手、戴口罩。

這起麻疹群聚感染，起因於新北市30多歲的男子，上個月自泰國返國後開始發燒，誤以為感冒，17日搭乘虎航赴沖繩，19日出疹後就醫確診為麻疹，造成同班機1名男空服員、1名女空服員、1名機組人員、1名旅客以及1名職場接觸者感染。

疾管署副署長莊人祥表示，一般來說，感染者若是飛機乘客，追蹤範圍會延伸至其座位前後2排；感染者若為空服員，追蹤範圍將延伸至整個班機，因此本次追蹤人數較高，目前統計達1378人。

莊人祥說，麻疹自感染到出疹的潛伏期約7至18日，發燒後約4天開始出疹，由於出疹後從臉到軀幹、四肢陸續有病灶，此時醫師才較易診斷，但實際上出疹前後4天就具傳染性。若已知曾和麻疹患者接觸的人，3天內盡快接種麻疹疫苗可避免感染。

「建議有計畫出國，及業務上會碰到外國人的20至40歲民眾，自費多打一劑麻疹疫苗，提升保護力」。莊人祥表示，我國幼兒在出生滿1歲、以及5歲到入小學前，各會接種1劑預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）三合一疫苗，2劑接種後的保護力達95％，但保護期約20年，換言之，20歲後保護力將漸漸降低，本波虎航群聚感染病例年紀皆在20至40歲範圍。

麻疹台灣虎航空服員
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04

機捷列車失動力頭一遭 桃捷：原因待查

2018-04-06 15:40

與最珍貴的人一起沈浸在溫泉、美酒、美食中吧

2018-04-06 09:06

為自己辦告別式／移民到那個國度前 踏青泯恩仇

2018-04-06 22:24

治療網路成癮 家屬、醫師、患者一起拚

2018-04-06 22:19

隆乳失敗怎麼辦… 搶救胸形大作戰！

2018-04-06 22:14

是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43

全國首家國際慈悲關懷社區成立 士林舊佳里拔頭籌

2018-04-06 17:31

全國麻疹疫情擴散 桃4嬰兒打免疫球蛋白防疫

2018-04-06 16:11

機捷列車又斷電故障 乘客摸黑下車抱怨

2018-04-06 13:54

北部明天比今天更冷 下探13度

2018-04-06 13:50

學者：廉航與傳統航空的界線會愈來愈模糊

2018-04-06 13:36

不只背包客愛搭 廉航旅行團興起

2018-04-06 13:33

連假限定優惠！特力屋全館消費滿3千元送300元

2018-04-06 13:30

孝莊與多爾袞 演繹政治算計下的有情人性

2018-04-06 13:07

麻疹疫情延燒 追蹤人數攀至1378人

2018-04-06 13:06

歌仔戲版童話《人魚公主》 明天起索票免費看

2018-04-06 12:34

影／您不知道的廚事妙招 廚娘分享私房撇步

2018-04-06 12:24

飯店超賣？ 旅客怒「晚上11點多去哪裡找住宿」

2018-04-06 12:21

油價起伏 汽柴油下週估降3角

2018-04-06 11:53

關節不痛了擅自停藥減藥 恐致類風濕性關節炎更惡化

2018-04-06 11:42

變天囉！溼冷氣溫直直落

2018-04-06 11:36

嚇人！女嬰百日咳臉發黑 痰堵氣管差點小命沒

2018-04-06 11:33

地瓜抗癌或致癌？ 營養專家：尚未定論

2018-04-06 11:31

虎航麻疹風波 台南掌握有95名接觸者

2018-04-06 11:31

總統盃社會創新黑客松賽 9日前個人報名

2018-04-06 11:02

北潤餅、南春捲…台南這家老店 每到清明必塞車

2018-04-06 11:00

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數更新至1378人

2018-04-06 10:49

懶人包／四大超商連假優惠 咖啡買1送1 冰沙4折

2018-04-06 10:48

北部今午變天！ 明天更冷 低溫下探13度

2018-04-06 10:46

行銷慢活旅遊 日本二線城市積極強打

2018-04-06 10:03

由北往南將轉雨變冷 好天氣要等到周日

2018-04-06 09:39

鋒面通過冷氣團接力 中午變天轉濕冷

2018-04-06 08:23

美味薯條如何製成？ 薯條「綠」了該怎麼辦

2018-04-06 07:00

今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58

煙囪還是熱帶魚，「深澳的明天」你選的是什麼？

2018-04-06 06:00

變天了！冷氣團來襲 今起3天低溫下探13度

2018-04-06 04:59

空汙隨冷氣團南下 北部pm2.5今飆升

2018-04-06 04:59

冷鋒挾雨勢 6日晚探14度

2018-04-06 00:35
看更多

熱門文章

飯店超賣？ 旅客怒「晚上11點多去哪裡找住宿」

2018-04-06 12:21

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

變天了！冷氣團來襲 今起3天低溫下探13度

2018-04-06 04:59

今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58

機捷列車失動力頭一遭 桃捷：原因待查

2018-04-06 15:40

由北往南將轉雨變冷 好天氣要等到周日

2018-04-06 09:39

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數更新至1378人

2018-04-06 10:49

北潤餅、南春捲…台南這家老店 每到清明必塞車

2018-04-06 11:00

環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

機捷列車又斷電故障 乘客摸黑下車抱怨

2018-04-06 13:54

北部明天比今天更冷 下探13度

2018-04-06 13:50

虎航麻疹風波 台南掌握有95名接觸者

2018-04-06 11:31

林心如背這個相機包 根本大學女生

2018-04-06 18:45

「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09

煙囪還是熱帶魚，「深澳的明天」你選的是什麼？

2018-04-06 06:00

油價起伏 汽柴油下週估降3角

2018-04-06 11:53

2樓露台吃點心配夕陽！大稻埕「貨櫃市集」可愛又好拍

2018-04-06 19:09

鋒面通過冷氣團接力 中午變天轉濕冷

2018-04-06 08:23

全國麻疹疫情擴散 桃4嬰兒打免疫球蛋白防疫

2018-04-06 16:11

學者：廉航與傳統航空的界線會愈來愈模糊

2018-04-06 13:36

變天囉！溼冷氣溫直直落

2018-04-06 11:36

北部今午變天！ 明天更冷 低溫下探13度

2018-04-06 10:46

不只背包客愛搭 廉航旅行團興起

2018-04-06 13:33

空汙隨冷氣團南下 北部pm2.5今飆升

2018-04-06 04:59

愈來愈少見！緬甸鴿血紅紅寶石 當今最熱門投資標的

2018-04-06 16:46

孝莊與多爾袞 演繹政治算計下的有情人性

2018-04-06 13:07

天氣轉涼 蕭敬騰和愛犬穿羽絨暖成一團

2018-04-06 17:31

懶人包／四大超商連假優惠 咖啡買1送1 冰沙4折

2018-04-06 10:48

地瓜抗癌或致癌？ 營養專家：尚未定論

2018-04-06 11:31

美味薯條如何製成？ 薯條「綠」了該怎麼辦

2018-04-06 07:00

關節不痛了擅自停藥減藥 恐致類風濕性關節炎更惡化

2018-04-06 11:42

女子美麗／為何女人應該化妝才出門

2018-04-06 15:34

專利魔塑扣 秒鬆內衣讓人喘口氣

2018-04-06 10:43

Gogoro 三月掛牌 5,120 輛 即刻入主送 1,500元騎車金

2018-04-06 17:04

行銷慢活旅遊 日本二線城市積極強打

2018-04-06 10:03

是帳號還是「病號」？連續殺人魔新聞逼出洞見体新作

2018-04-06 21:43

桃捷列車失去動力 緊急應變接駁

2018-04-06 14:30

打卡美食餵IG 百貨日本展這些最熱銷

2018-04-06 11:38

《陸王》夢幻鞋履時尚版 LV針織運動鞋輕盈如飛

2018-04-06 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top