虎航麻疹群聚感染 追蹤人數破1300人

台灣虎航上月17日前往沖繩班機，爆發麻疹群聚感染，衛福部疾管署副署長莊人祥更新密切追蹤人數達1378人。 記者羅真／攝影 分享 facebook

麻疹群聚疫情延燒，衛福部疾管署昨公布，國內今年已有11例確診病例，其中6例為台灣虎航麻疹群聚感染，最新接觸者追蹤達1378人，將持續追蹤至本月25日，整體疫情追蹤者已破3000人，疾管署提醒密切追蹤者近期勤洗手、戴口罩。

這起麻疹群聚感染，起因於新北市30多歲的男子，上個月自泰國返國後開始發燒，誤以為感冒，17日搭乘虎航赴沖繩，19日出疹後就醫確診為麻疹，造成同班機1名男空服員、1名女空服員、1名機組人員、1名旅客以及1名職場接觸者感染。

疾管署副署長莊人祥表示，一般來說，感染者若是飛機乘客，追蹤範圍會延伸至其座位前後2排；感染者若為空服員，追蹤範圍將延伸至整個班機，因此本次追蹤人數較高，目前統計達1378人。

莊人祥說，麻疹自感染到出疹的潛伏期約7至18日，發燒後約4天開始出疹，由於出疹後從臉到軀幹、四肢陸續有病灶，此時醫師才較易診斷，但實際上出疹前後4天就具傳染性。若已知曾和麻疹患者接觸的人，3天內盡快接種麻疹疫苗可避免感染。

「建議有計畫出國，及業務上會碰到外國人的20至40歲民眾，自費多打一劑麻疹疫苗，提升保護力」。莊人祥表示，我國幼兒在出生滿1歲、以及5歲到入小學前，各會接種1劑預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）三合一疫苗，2劑接種後的保護力達95％，但保護期約20年，換言之，20歲後保護力將漸漸降低，本波虎航群聚感染病例年紀皆在20至40歲範圍。