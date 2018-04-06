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隆乳失敗怎麼辦… 搶救胸形大作戰！

2018-04-06 22:14聯合報 鄭明輝醫師／林口長庚乳房重建中心主治醫師

鄭明輝醫師／林口長庚乳房重建中心主治醫師
鄭明輝醫師／林口長庚乳房重建中心主治醫師
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每位女性都有追求美麗與自信的權利，隨著時代進步，醫療美容更是女性朋友們的熱門話題，其中隆乳手術對於不少女性是追求自信的展現。乳房除了哺乳的天性，同時也是性感的象徵，這是女性獨特的驕傲。

亞洲女性身材較西方女性嬌小，乳房也相對較不豐滿。一般來說，女性對隆乳效果都有較高期待，自然、觸感好、大小對稱，希望像西方女性胸形那樣豐滿。

被「碗公奶」打敗 不願告知另一半

然而，如何做出美麗的胸形，選擇醫師與醫院是很重要的議題。診間裡，總有許多年輕貌美的女性前來諮詢，她們因隆乳手術失敗失去自信，聽著她們說道：「當初為了美麗與自信去做隆乳手術，但術後大小不對稱、胸形不自然、觸感不好」，或產生義乳常見的合併症：莢膜攣縮，讓乳房又硬又圓，俗稱的碗公奶。讓她們失去自信，甚至不願意讓另一半知道，因而產生糾結的情緒。

隆乳手術後的調整，比第一次隆乳手術難度高很多，整形外科醫師需要對乳房構造十分了解，且有經驗才能將乳房調整得自然對稱。

事後補救難度高 慎選醫師最重要

可從乳房外側下緣開4至5公分的切口，從外側下緣的距離最接近乳房，可完整撥離乳房、矽膠及莢膜的空間，讓乳房下緣擁有飽滿弧度，且不讓義乳往下掉，並且完整將莢膜取出，又不會傷害太多乳房組織，流血量相對減少。

若重新調整乳房會建議換新的義乳（果凍矽膠），而放置義乳的位置也建議更換，例如胸大肌下的平面換到胸大肌上的平面，最後固定乳房弧度及形狀，這樣可調整出美麗的胸形，此項手術技術同時也獲得國際整形外科認可，預計發表2018年「整形外科期刊（Plastic and Reconstructive Global Open）。

術後回診，從病患眼神中看到了自信，追求美麗任何人都期待，然而，第一次隆乳就成功的話，就少走許多冤枉路，因此，慎選合適且有經驗的整形外科專科醫師是很重要的。

乳房整形示意圖：由乳房兩側外下側緣開4至5公分切口，可完整撥離乳房、矽膠與莢膜的...
乳房整形示意圖：由乳房兩側外下側緣開4至5公分切口，可完整撥離乳房、矽膠與莢膜的空間，疤痕隱藏在乳房外側下緣。 圖／鄭明輝醫師提供
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隆乳手術整形
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