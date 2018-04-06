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環保署：6日晚至7日 天氣冷空氣髒

2018-04-06 20:04中央社 台北6日電

受中國大陸甘肅地區4日出現大範圍沙塵暴吹襲，7日受大陸冷氣團挾帶沙塵南下影響，台...
受中國大陸甘肅地區4日出現大範圍沙塵暴吹襲，7日受大陸冷氣團挾帶沙塵南下影響，台灣6日晚間起至7日，天氣冷、空氣品質差，提醒民眾若外出需多留意。聯合報記者楊萬雲／攝影
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環保署今天傍晚表示，受中國大陸甘肅地區4日出現大範圍沙塵暴吹襲，7日受大陸冷氣團挾帶沙塵南下影響，台灣6日晚間起至7日，天氣冷、空氣品質差，提醒民眾若外出需多留意。

行政院環境保護署監資處傍晚公布，這波沙塵4日於中國蘭州曾觀測到懸浮微粒（PM10）達每立方公尺2900微克，6日上海中午最高也量測到每立方公尺546微克。

環保署監資處預計，鋒面通過台灣後，沙塵隨大陸冷氣團南下，6日晚間起，降雨緩和後，由北向南影響台灣的空氣品質，估計空氣中PM10最高濃度將達每立方公尺200至250微克。

環保署監資處評估，7日受大陸冷氣團挾帶沙塵南下影響，懸浮微粒及細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，北部、竹苗、中部、高屏空品區及離島地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。

環保署並說，7日北部地區受境外污染影響局部地區局部時段可能達到對所有人不健康的「紅色警示」；雲嘉南地區受境外污染及本地揚塵疊加影響，達「紅色警示」等級；宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

環保署也評析，8日白天起大陸冷氣團及沙塵減弱，天氣轉為穩定，西半部地區擴散條件逐漸轉為不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

冷氣團空氣品質
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