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全國首家國際慈悲關懷社區成立 士林舊佳里拔頭籌

2018-04-06 17:31聯合報 記者李樹人╱即時報導

在台北市市長柯文哲見證下，全國第一個國際慈悲關懷社區4月6日於士林區舊佳里正式揭...
在台北市市長柯文哲見證下，全國第一個國際慈悲關懷社區4月6日於士林區舊佳里正式揭牌成立，成為「國際慈悲關懷城市及社區」（PHPCI）一員。圖／北市聯醫提供
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在台北市市長柯文哲見證下，全國第一個國際慈悲關懷社區4月6日於士林區舊佳里正式揭牌成立，成為「國際慈悲關懷城市及社區」（PHPCI）一員，而這也是該民間機構在亞洲地區第二個夥伴社區。柯文哲致詞時表示，士林捷運站至舊佳里神農宮這一帶，有著傳統台北老社區的濃濃人情味，鄰里巷弄間互相扶持，希望透過分享傳承，讓有情有義的關懷社區精神散佈至北市任何一個角落。

英國布拉德福德大學艾倫卡拉漢教授(Professor Allan Kellehear)為國際慈悲關懷憲章創辦人，他透過賀函表示，士林舊街慈悲關懷社區成立，對於居民的關懷及臨終照護可說是向前跨出一大步，在此獻上最溫暖的祝賀之意。國際慈悲關懷社區在歐洲及北美已經擁有許多志同道合的夥伴社區，在印度也有一個夥伴，但在亞洲，士林舊街社區是第一個夥伴，足為亞洲慈悲關懷社區的模範與表率。

神農宮董事長、舊佳里里長何逸松指出，舊佳里是個新舊並存的社區，擁有復古懷舊的市定三級古蹟「神農宮」、百年老店「郭元益」，也有人文薈萃的「士林舊街文創市集」和繁華熱鬧的「士林捷運商圈」，成為許多日本學者及美國官員蒞臨參訪的據點。

何逸松說，不敢說做的有多好，只想找回50年前的士林舊街情懷，讓社區顯出嶄新的面貌，世代子孫都能感受到這份情懷，「慈悲關懷的仁核、向下紮根，才能開出捨得的花朵。」

北市衛生局局長黃世傑、北市立聯合醫院總院長黃勝堅等人表示，依照國際慈悲關懷城市憲章精神，北市聯醫在士林舊街提供醫療服務，還開辦「生命咖啡館」，拉近與居民的距離，從輕鬆互動及言談中，瞭解民眾的需求及想法。

柯文哲則在現場宣布，4月6日訂為「台北市國際社區慈悲關懷日」，希望老社區的人情味永遠傳承下去。這一場活動出席者眾多，除了黃世傑、黃勝堅之外，還包括士林捷運商圈創意發展協會、廣青基金會、士林庄文史工作室、台北復臨美國學校、台北海洋科技大學及台北市立大學等單位代表。

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