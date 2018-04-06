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符宏征執導病號 探究人際關係的斷裂疏離

2018-04-06 18:49中央社 台北6日電

你是否也熟悉這樣的場景？撐著累極的身體，斜靠著沙發，卻還是堅持握著手機，盯看螢幕裡滑動的那些畫面。動見体劇團導演符宏征轉化了上述的肢體樣貌，結合文本敘事，推出新作「病號」。

符宏征不是依賴網路的那類人，卻觀察到網路世界雖帶給人便利，同時卻也催化了原本就很敏感脆弱的人與人之間的關係。「我們總推說是網路文化或便利讓人與人之間出了狀況，實際上人際之間的斷裂與疏離成因複雜，到底，真正有情的交流是什麼？」

身為創作者，對於人的感受，符宏征是敏感的，他說，當人們忙碌著工作日常，又太習慣於透過語音、訊息、貼圖與他人溝通之後，總不免落入一種「怎麼一下子跟對方感覺熱絡，一下子又覺得好冷淡」的感受。

「我覺得很恐怖的是，我會突然一下子不敢也不想接電話，不論是家人或朋友，會覺得接電話這麼傳統又直接的溝通方式，對我來說好負擔。」符宏征瞪大了眼，一臉驚恐地描述著自己的親身經驗。

「病號」的命名緣自一起發生在日本東京的社會案件，兇嫌透過社群網站約出曾在網路上發布想死念頭的被害人，將其殺害、分屍，而根據媒體報導，相對於與個人真實生活有所連結的「真號」，那些被害人在網路上發文的帳號，都是用以發洩負面情緒的「病號」。

透過這樣的概念延伸，負責文本編創的王靖惇設定了9個無名角色，僅有「護士」、「哥哥」、「同事」這類的代稱，呼應網路匿名文化的狀態；整個故事從一起自殺案件展開，接連勾勒出9個角色面臨不同人生情境下的狀態。

有意思的是，過去不斷實驗演員肢體在劇場表現可能的符宏征，這次也透過「人們不論在什麼狀態，都還是撐舉著手、滑著手機的很奇怪的身形姿態」，轉化成與劇中故事發展相連結的肢體表現。

符宏征強調，這作品無意批判或控訴網路給人們帶來的一切，只是，當一個事件發生，在所有人都急著回應，或憑著單一面向訊息就搶著判斷的狀態下，「我們是否還有辦法冷靜下來？我們是否可以重新想一下，在這些表象的內裡，是關於人與人的疏離、是每個人心裡的空虛，而那究竟是怎麼來的？我們還能怎麼面對？」

「病號」自7日至21日在台北水源劇場演出。

劇場貼圖
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