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桃捷列車失去動力 緊急應變接駁

2018-04-06 14:30中央社 桃園6日電

桃園大眾捷運公司今天表示，機捷北上503車次列車上午11時50分抵達A9林口站時，疑列車失去動力，行控中心緊急疏散旅客下車，截至下午1時30分前已恢復全線通車。

桃捷公司表示，這起列車延誤意外為北上503車次列車，在抵達A9林口站時突然失去動力。行控中心立刻啟動緊急應變的SOP，並以手動方式開啟列車門，疏導旅客下車，同時也調派其他列車接駁旅客。

桃捷公司表示，截至下午1時30分前已恢復全線通車，至於事故發生主因，仍待進一步檢測釐清。

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