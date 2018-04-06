學者：廉航與傳統航空的界線會愈來愈模糊

2018-04-06 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



在台灣營運的21家LCC（廉價航空）國際市場客運市占率已經升至16.6%，與全球LCC市占率的25%尚有落差，長榮大學航空管理系教授黃泰林預估，台灣LCC還將持續成長，且全球LCC與傳統航空的界線會愈來愈模糊。

106年底在台灣營運的21家低成本航空公司，全年載客902萬人次，與去年成長25.2%。今年可能還有日本廉航星悅航空投入台灣市場。LCC與傳統航空會產生何種競合關係? 黃泰林認為，現在LCC有機內要加價的服務如託運行李額度、餐點等，若培養出忠誠度高的消費者，可能與傳統航空一樣改為內含的服務，並反應在票價上。

黃泰林表示，未來傳統航空可能也會「低成本化」，維持在一線機場的降落、部分的實體店面，不過也會加強電子商務以降低租金成本，且賣便宜票以減少空位損失。

他指出，在亞洲，傳統航空公司成立廉價航空會是趨勢，只要經營航線不衝突，甚至可以互補。如華航成立虎航，把餅做大、瞄準不同客源，在旺季一票難求的時候，發揮供需平衡的效果。另外，在台灣還會有航權分配的優勢。

國際上LCC與傳航有策略聯盟，以共用班號來降低風險、降低成本，收入還可能增加。以AA的策略聯盟為例，一年的營收提高5%。不過黃泰林認為傳統航空還是有其優勢，包括在機場起降擁有較好的時段，不像廉價航空被迫在「紅眼」時段起降。