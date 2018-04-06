不只背包客愛搭 廉航旅行團興起

2018-04-06 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



廉航不只是背包客看，旅行團出團也要搭。圖為桃園機場。聯合報系資料照片 分享 facebook 近五年LCC（廉價航空）在台灣客運量平均成長四成八，市場也出現搭配LCC的團體旅遊商品。業者指出，LCC團不是只與便宜畫等號，也能包裝成非一線城市的特殊團如滑雪專門團等，頗受歡迎。

主攻背包客的LCC的運量成長驚人，旅行業者化危機為轉機，團體旅遊除了傳統航空，也提供低成本航空的選擇，價格更經濟划算。易遊網表示，LCC起飛時間早，可能清晨4、5點要到機場辦理手續，不適合親子、銀髮族，但是團費便宜一到二成，對年輕人、上班族、小資族仍有一定的吸引力。易遊網指出，旅遊旺季時團費差距可能縮小，但對斤斤計較的小資族而言，還是有省到錢，且團體搭LCC會搭配免費行李重量及餐點，與搭傳統航空差不多。

雄獅旅行社總經理游國珍指出，LCC與傳統航空旅行團商品客層不同，包裝為可能不含付費景點的「半自遊行」，讓出國想自由玩的客人，不必煩惱到了國外的交通問題，對旅行社而言商品成本較低，銷售價格有競爭力。

游國珍指出，還有一種搭配LCC的旅行團是瞄準中高客層，有些國籍航空沒有飛的航點如仙台、花卷等日本的二、三線城市，在冬天滑雪季一位難求，廉航使用的機型與傳航相同，團體還包餐點及行李，團費並不廉價。雄獅2015年成立經營廉航產品的新品牌，因設定的目標市場明確，去年不但轉虧為盈，還補齊前兩年的虧損。

長汎旅行社副總經理蔡錦惠則提醒購買搭配廉航的團體商品，要留意各業者訂定的條款，若要改期、退團等是否能退回機票錢，還有非一線城市的機場，班機不密集，銜接、應變度沒那麼好，遇到冬天氣候不佳可能會滯留機場。因為擔心後續的客訴，也有旅行業者不喜歡投入LCC團。