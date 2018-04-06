連假限定優惠！特力屋全館消費滿3千元送300元

2018-04-06 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



六月新娘搶在五月嫁！根據主計總處資料，近3年5月份登記結婚對數較全年平均高出約3成，如果想在五月成家住新房，裝修佈置的腳步可要加快。特力屋特別於連假期間推出限定活動，4月8日前，全館消費滿3,000元送300元，冷氣、衛浴商品、廚具通通有優惠。

特力屋限時優惠，4月8日前，全館（不含冷氣）單筆消費滿3,000元送300元折價券，單筆可累計。購買冷氣、冷氣配件，單筆消費滿10,000元送1,000元折價券，單筆可累計；購買分離式冷氣，贈冷氣清潔服務600元折價券。衛浴全系列商品當日單筆消費滿10,000元現折1,000元，可累計折抵。

廚具部分，特力屋看準時下主流中性、簡約的工業風，結合金屬、木紋及清水模等關鍵元素，全新推出「品味費城」自有品牌廚具，加入方型黑色鋁管材質，可自由選搭組成櫃體，並可量身規畫加入伸展桌、升降櫃等多樣化機能。限定期間推出廚具櫃體9折優惠、指定品牌廚房三機加碼送100元特力屋禮券。