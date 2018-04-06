麻疹疫情延燒 追蹤人數攀至1378人

2018-04-06 13:06 中央社 台北6日電



台灣虎航3月17日飛往沖繩班機，爆發麻疹群聚感染。疾管署今天表示，此案需密切追蹤的人數已攀升至1378人，包括該班機員工及旅客，將持續監測至25日。

衛生福利部疾病管制署3月29日公布今年首例境外移入麻疹個案，這名個案在可傳染期的3月17日從台灣搭飛機到沖繩旅遊，除造成他的同事被傳染，另造成2名台灣虎航飛沖繩空服員染病。

疾管署副署長莊人祥今天上午公布最新統計指出，3月中旬的沖繩班機相關接觸者，已有多達1378人需密切追蹤，將持續追蹤至25日。

莊人祥表示，昨天新增5例麻疹確定病例，共有2例是這班虎航沖繩班機有關個案，其中一人是乘客，一人是虎航地勤人員。

這名地勤人員知道機上有麻疹個案後，很擔心被感染，在尚未發疹前即就醫，直到本月3日出疹後，再由虎航轉知，整班機相關接觸者追蹤人數多達1378人。

莊人祥解釋，以往機上疫情傳播只會調查個案前後2排的乘客，但因這次有空服員感染，才會追蹤整班機的乘客，但不代表人人都會遭感染，昨天新增的2例虎航沖繩班機麻疹個案，也不是坐在首例個案前後2排，可能是在機艙內廁所或候機時被傳染。

莊人祥說，這次虎航沖繩班機已造成6人群聚感染，是今年為止最大宗麻疹群聚，目前尚未發生次波感染。

他也建議，針對麻疹密切接觸者，平常還是可正常上班，但最好勤洗手、戴口罩，如果發現有發燒、出疹等症狀，應戴口罩儘速就醫，並告知相關暴露史，若違反自主健康管理，依法可開罰新台幣3000到1萬5000元。