孝莊與多爾袞 演繹政治算計下的有情人性

2018-04-06 13:07 中央社 台北6日電



擅長從歷史空隙與悲劇人物裡找縫隙、寫人性的國光劇團藝術總監王安祈，新編清宮戲「孝莊與多爾袞」中，以孝莊太后和多爾袞的情與政治算計為題，鋪排出現實裡人的無情與有情。

清宮戲素來是京劇搬演的重要類型，國光過去的「胡雪巖」、「康熙與鰲拜」都是代表，其中演出時使用的京白對觀眾而言聽來易懂，對演員卻是另一種考驗，因為那更講究緩急輕重與咬字的情緒與抑揚頓挫，也是這類演出的一大看點。

這次「孝莊與多爾袞」由王安祈與林建華共同編劇，故事描述孝莊與多爾袞自草原相識、定情，卻因命運捉弄無法結合，在大環境與政治生態的壓迫下，各自成長、算計求生存，乃至悲劇性的終局。

在清史裡，「太后下嫁」是著名疑案，究竟孝莊是否下嫁多爾袞，史家各有不同看法。在王安祈眼中，孝莊與多爾袞年少定情，兩人之間的愛情必然存在。

只是，當孝莊為了維護兒子順治帝福臨的皇位，多爾袞也為了掌握權勢，選擇擁戴老情人的兒子，這過程的心機算計、在宮廷政治角力之間產生的情愛糾葛，還有夾在其間的人物心理感受，最是讓人玩味，也是整齣戲的表現重點。

國光劇團「孝莊與多爾袞」由當家的魏海敏、唐文華、溫宇航領銜主演，加上中生代的王耀星、戴立吾與新生代的青春美旦黃詩雅、林庭瑜、凌嘉臨等演員，將與台灣國樂團聯手演出，4月26至29日在台灣戲曲中心大表演廳連演四場。