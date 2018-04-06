歌仔戲版童話《人魚公主》 明天起索票免費看

2018-04-06 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台灣戲劇館歌仔戲傳習班取材西方經典童話故事《美人魚公主》，新編創意歌仔戲《人魚公主》，在4月21日晚上7時及4月22日下午2時30在宜蘭演藝廳全本演出，想要欣賞的民眾，明天（4月7日）起在宜蘭縣文化局服務台、台灣戲劇館、宜蘭演藝廳、羅東河合輕鬆樂器公司、101文具天堂羅東店等處開放免費索票。洽詢電話：台灣戲劇館（03）9322440轉520、宜蘭演藝廳（０３）9369115轉120。

宜蘭縣文化局指出，為維護與發揚台灣戲曲文化資產，1990年設立台灣第一座公立地方戲曲博物館「台灣戲劇館」，2002年更附設「台灣戲劇館歌仔戲傳習班」，積極培養歌仔戲及本地歌仔之前後場人才，今年是台灣戲劇館28周年館慶，推出新編創意歌仔戲《人魚公主》。

台灣戲劇館歌仔戲傳習班成員來自校園及社會各行各業，新作《人魚公主》由鄭英珠編導，李經元音樂設計，林羅麗珠、鄭英珠、李經元擔任前後場指導老師，融合中西方文化元素，創新戲文加上創意舞美，充滿新鮮感及趣味性。