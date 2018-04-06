飯店超賣？ 旅客怒「晚上11點多去哪裡找住宿」

2018-04-06 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



許多民眾趁清明節連假外出遊玩，未料卻傳出有旅客預約飯店時疑似超賣，導致旅客到了晚上11點多還在櫃台等check in。而該飯店則稱至今十分忙碌，無法取得其回應。