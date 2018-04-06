關節不痛了擅自停藥減藥 恐致類風濕性關節炎更惡化

2018-04-06 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



類風濕性關節炎是一種無法根治的慢性疾病，醫師指出，過去許多病友誤以為關節不痛，就代表發炎的症狀被抑制，因而擅自停藥、減藥，反而在無形中使關節漸漸被破壞、變形；積極且持續的治療，才能抑制病程進展。

振興醫院過敏免疫風濕科兼一般內科主任林孝義說，類風濕性關節炎源於體內免疫系統異常，攻擊自體正常細胞，引起發炎與組織傷害，會造成軟骨腐蝕、關節腫痛、扭曲變形，影響日常生活。這個疾病的罹病男女比約1：3，好發於40歲以上中年女性，致病原因不明，估計全台約有10萬人罹病。

林孝義說，類風濕性關節炎會造成關節永久且不可逆的傷害，積極且持續的治療，才能抑制病程進展。但過去許多病友誤以為關節不痛，就代表發炎的症狀被抑制，因而擅自停藥、減藥，近日更有國外統計顯示，高達54.1%的患者並未按時用藥，其中21.6％是因不相信治療或對疾病感到沮喪而刻意不服藥，或者因疼痛感不再後擅自停藥，無形中使關節漸漸被破壞、變形。

他指出，目前類風濕性關節炎的藥物治療選擇多元，有止痛藥、非類固醇抗發炎藥（NSAID）、疾病修飾抗風濕藥物（DMARDs）、生物製劑、小分子口服標靶藥物等，醫病雙方若能有好的討論、共同決定治療目標，效果會比傳統的定期追蹤更好。