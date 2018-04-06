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變天囉！溼冷氣溫直直落

2018-04-06 11:36聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

一連數天的炎熱天氣嘎然而止，受到冷鋒南下影響，一早迎風面的基隆地區便開始下起大雨，溼冷的天氣讓不少民眾撐起雨傘拉緊衣服，面對變化的天候狀況。

氣溫直直落，民眾走在下著雨的基隆街頭，將衣服包的緊緊的。記者許正宏／攝影
氣溫直直落，民眾走在下著雨的基隆街頭，將衣服包的緊緊的。記者許正宏／攝影
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氣溫直直落，搭客運的民眾由外地來到下著雨的基隆街頭，以衣服遮擋躲避風雨。記者許正...
氣溫直直落，搭客運的民眾由外地來到下著雨的基隆街頭，以衣服遮擋躲避風雨。記者許正宏／攝影
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氣溫直直落，搭客運的民眾由外地來到下著雨的基隆街頭，以衣服遮擋躲避風雨。記者許正...
氣溫直直落，搭客運的民眾由外地來到下著雨的基隆街頭，以衣服遮擋躲避風雨。記者許正宏／攝影
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