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嚇人！女嬰百日咳臉發黑 痰堵氣管差點小命沒

2018-04-06 11:33聯合報 記者羅建旺╱即時報導

一般咳嗽會臉紅脖子粗，但宜蘭一名女嬰才滿月大，竟然咳嗽咳到臉發黑，緊急送醫發現，竟是因咳到痰堵到呼吸道，缺氧而臉色發黑，醫師更發現，女嬰患百日咳，並非一般感冒。

宜蘭縣羅東博愛醫院今天指出，一名一個月大的女嬰一直咳嗽，家人以為是一般感冒，到附近幾家醫療院所求診，但無改善，反而痰越來越多，後來轉往羅東博愛醫院小兒科求診，醫師觀察到女嬰痰多到堵住呼吸道，缺氧導致臉部發黑。

經緊急轉至加護病房照護，檢驗出女嬰非一般感冒，而是百日咳，經過密集的呼吸治療及抗生素療程，投以目前新一代抗生素治療，療程5天即可發揮療效，此外女嬰的家人也都服藥做預防性的治療。

羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐指出，百日咳雖是古早疾病，但是一直存在著，且目前觀察下來有回溫的趨勢，特別是6個月以下的小嬰兒較難察覺，雖然大多會有咳嗽症狀，但也曾經有案例是咳嗽症狀不明顯，只有臉部莫名間歇性發黑，檢查了腦部、心臟、代謝功能都正常，後才發現原來是得了百日咳。

謝錦桐說明，百日咳剛開始的症狀與ㄧ般感冒症狀相似，很容易被忽視，過了兩週後有的病人會開始進入劇咳期，特徵是ㄧ咳就停不下來，咳到上氣不接下氣，最後會倒抽一口氣，症狀長達3到4週，直到恢復期才症狀減輕，但還是會持續咳約2到3週，因病程非常長因而稱作百日咳。

他指出，百日咳伴隨的併發症有細菌感染如肺炎、痰多到塞住呼吸道因而缺氧可能導致腦部病變、抽筋，或是劇咳導致耳膜破裂、肋骨斷裂、甚至肺破裂、氣胸，而百日咳傳染途徑主要是經由飛沫傳染，潛伏期ㄧ至兩週，至劇烈咳嗽開始3週後仍有傳染力，傳染期將近一個月，且無季節性，成人小孩隨時可能感染。

謝錦桐提醒，百日咳有公費常規疫苗接種，嬰兒出生後兩個月開始施打，然而一個多月大的嬰兒屬空窗期，所以建議孕婦第28到36週時主動接種疫苗，讓媽媽與嬰兒提早具有抵抗力，但因疫苗保護力約5年會消退，所以家中有嬰幼兒的成人或是在醫療院所工作的高危險族群可自費追加施打疫苗，增加抗體。

院方表示，百日咳只要正確用藥可及時治癒。如有相關症狀，建議18歲以下孩童掛小兒科，成人可看診感染科或胸腔內科。

羅東博愛醫院提醒久咳嬰幼兒要注意（圖為示意圖與當事人無關）。圖／宜蘭縣羅東博愛醫...
羅東博愛醫院提醒久咳嬰幼兒要注意（圖為示意圖與當事人無關）。圖／宜蘭縣羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐。圖／宜蘭縣羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐。圖／宜蘭縣羅東博愛醫院提供
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