地瓜抗癌或致癌？ 營養專家：尚未定論

2018-04-06 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



近來網路有不少文章，引用國際科學研究打臉地瓜，否認地瓜具抗癌功效，指出其含有的「脫氫表雄酮」（DHEA）成分可能致癌。營養專家認為，國際對地瓜能否抗癌或致癌尚未定論，飲食攝取凡是極大量對身體皆是負擔，均衡適量飲食、注意烹調方法，地瓜營養價值仍高。

台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻說，脫氫表雄酮人體也會自行製造，是協助人類轉化男、女性荷爾蒙的中間產物，其製造巔峰於30至40歲後開始下降，市面上才陸續出現相關營養補充品。不過，美國食藥署在1990年代時，認為脫氫表雄酮缺乏足夠安全證據，不鼓勵業者使用，此類產品陸續下架。

但到底地瓜是否含有脫氫表雄酮成分？謝榮鴻認為，食品攝取必須達一定濃度或標準，才能達到任何健康或非健康的功效；即使地瓜含有脫氫表雄酮成分也十分微量，每日食用20、50根地瓜也吃不進如此多量。

此外，國際研究尚無明確證據指出，吃地瓜能抗癌或致癌；相對的，地瓜已被證實的營養成成分，除能提供相當於米飯，熱量卻較米飯低的澱粉外，也含有較多的膳食纖維和維生素A、β-胡蘆蔔素及鉀離子等礦物質。

新光醫院營養師夏子雯說，飲食可能致癌也與烹調方式有關，地瓜因含有大量的澱粉，若是經過油炸等高溫烹調的方式，容易產生「丙烯醯胺」等致癌物質，看到烤焦的地瓜皮應剝去後再食用，平時也能以蒸、煮方式料理。

不過，部分民眾認為，地瓜高溫烹調之後會流失營養素，變得不營養。夏子雯說明，食物經高溫烹調雖會流失部分營養素，但這些多為水溶性維生素，如維生素B群或C，但鈣、鎂、鉀等礦物質及膳食纖維依然會保留，地瓜只要不生吃都可，因未煮熟的地瓜會抑制消化吸收，讓腸胃吸收變慢，必須高溫破壞其含有的酵素抑制劑。

謝榮鴻說，地瓜含有的熱量雖較米飯少，但三餐將地瓜當主食減重，在其仍具有一定熱量的前提下，減重未必能達到效果，建議以代換方式適量取代米飯。夏子雯提醒，若以地瓜當早餐的主食，建議能再搭配無糖豆漿或水煮蛋，兼顧蛋白質攝取。

地瓜洗淨帶皮吃，也能增加膳食纖維、植化素攝取，地瓜皮含有黏液蛋白、多醣體，更能包覆膽固醇，降低血液中膽固醇，保持血管彈性。糖尿病患者也可用地瓜取代部份白米飯，以利血糖控制，但因地瓜鉀離子含量較高，若患有慢性腎臟病等腎臟功能不佳者，攝取過量易造成負擔，胃易脹氣者也較易感到不適，適量攝取即可。

●如何聰明吃地瓜

1.可適量代換、取代米飯攝取，增加膳食纖維

2.地瓜仍具一定熱量，不建議餐餐當主食減重

3.地瓜可當點心，但注意一日總熱量避免額外攝取反發胖

4.烤地瓜避免烤焦或烤得時間過長

5.可蒸煮食用，避免燒烤過焦

6.地瓜洗淨帶皮吃，增添膳食纖維和植化素

7.白天或晚上皆可吃地瓜

8.地瓜當早餐，建議搭配無糖豆漿、水煮蛋等蛋白質食物