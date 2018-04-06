「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



日本京都府舞鶴市市長多多見良三4日在相撲比賽致詞時突然昏倒，女護理人員立即衝上土俵急救，相撲協會認為女性觸碰土俵是禁忌，竟當場透過廣播，要求她離開。圖／擷自Youtube 分享 facebook 日本京都府舞鶴市市長多多見良三4日在相撲比賽致詞時突然昏倒，女護理人員立即衝上土俵急救，相撲協會認為女性觸碰土俵是禁忌，竟當場透過廣播「請女人下土俵，請女人下土俵，讓男性急救人員上場」，引起日本各界抨擊。後來相撲協會道歉，說明當時的處置確實不當。對此，律師呂秋遠在臉書表示，這不是只有日本才會出現，台灣一樣有相同的情況，有些行業或生活習俗也匪夷所思，這已經脫離同工同酬的問題，或是工作性質的原因，而是徹底的歧視。隨便舉例都有，不論是職場，或是日常。

呂秋遠說，在台灣的國球裡，不能讓女生進球員休息室，不能讓女生碰球棒或手套。就像是即使索菲亞已經是富比士認定的2018年國際體壇新星，她還是經常被國內棒球裁判排擠歧視。工程界裡禁忌也很多，例如不能讓女性進入施工中的隧道，會帶來晦氣，也可能會讓工程坍塌。懷孕與經期來的女生更是嚴格禁止。

戲劇表演中，呂秋遠說，女性不能坐在戲服的箱子上，特別是裝頭盔，以免讓不潔的「東西」坐在頭上。傀儡戲特別如此，因為是演給神明看的，女人不潔，會把法力消解。女生不可以隨意碰觸宗教法器，生理期來了，不可以進廟參拜，更不能拿香拜拜，否則是褻瀆神明，講得像是媽祖月經來的時候也不會保佑信眾一樣。

呂秋遠指出，日常生活裡，初二回娘家最好，除夕與初一回娘家會給娘家帶衰。至於離婚，初二更不能回去，因為這個規定是專為已婚女人設計，離婚就無家可歸。所以，台灣的孤魂野鬼中，幾乎都是女鬼，因為單身或離婚，夫家不給進，娘家不給入，就是孤魂野鬼一枚。清明節，小孩要去拜男方的祖先，女人跟小孩都不能去娘家祭拜。每次打離婚訴訟，媽媽要孩子跟她去娘家掃墓，爸爸的臉就跟清明節一樣。

呂秋遠說，這些對女人的莫名歧視，對於某些人來說，比生命還要重要，別人的生命與自己的信仰，還是信仰重要，就像是被關在籠子裡的貓一樣。