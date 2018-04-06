總統盃社會創新黑客松賽 9日前個人報名

2018-04-06 11:02 中央社 台北6日電



為展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，文化總會等舉辦「總統盃社會創新黑客松」競賽，日前公布20組入選提案後，即日起至9日將開放個人報名，11日則公告個人報名入選名單。

為配合國家發展需求，展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，文化總會和各政府機關、財團法人資訊工業策進會，共同舉辦「總統盃社會創新黑客松」競賽。自3月5日開放線上提案至3月23日止，總計共104組有效提案，主辦單位4月2日公告20組入選提案名單，當中包含中央政府、地方政府、民間公司及個人提案報名。

主辦單位表示，本次競賽以5大議題開放提案。104件提案當中以「防災強化，醫療共享」件數最多，達31件占比例30%，「社會安全，樂齡安居」28件、「守護環境，能源永續」22件、「智慧通勤，觀光躍升」15件、「青年就業，多元發展」8件。

目前入選的20組提案，包含8件「防災強化，醫療共享」、6件「社會安全，樂齡安居」、5件「守護環境，能源永續」、1件「青年就業、多元發展」，當中不乏民間單位組隊提案，落實非政府機關跨界集思的目的。

評審委員會召集人，行政院政務委員唐鳳於初選評審會議後表示，評選中看到許多令人印象深刻的議題。有些人手上有充沛的資料，但亟需與很懂數據分析或技術人才合作；有人則是有技術，但缺乏可用資料及創新想法。這次總統盃社會創新黑客松競賽，過程中將協助各團隊媒合所需要的人才及資料。因此接下來個人參賽報名，需要大家一起加入，達到齊力共好的願景。

總統盃社會創新黑客松歡迎並鼓勵全民參與，4月3日至9日將開放個人報名，民眾可挑選符合個人專長技能和興趣主題上線報名。歡迎程式語言、資料工程與資料分析等民間高手踴躍報名參加。主辦單位11日將公告個人報名入選名單；5月19日公布通過複選demo實作的10組隊伍；6月2日舉辦決選暨頒獎典禮，遴選出5隊首屆「總統盃社會創新黑客松」優勝團隊。