親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問全攻略
婆媳過招甘苦談
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

管赴中兼職事證？成立只2年的官網怎刊10年前講座資訊

4個原因 讓大陸有信心在貿易戰中打敗川普

總統盃社會創新黑客松賽 9日前個人報名

2018-04-06 11:02中央社 台北6日電

為展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，文化總會等舉辦「總統盃社會創新黑客松」競賽，日前公布20組入選提案後，即日起至9日將開放個人報名，11日則公告個人報名入選名單。

為配合國家發展需求，展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，文化總會和各政府機關、財團法人資訊工業策進會，共同舉辦「總統盃社會創新黑客松」競賽。自3月5日開放線上提案至3月23日止，總計共104組有效提案，主辦單位4月2日公告20組入選提案名單，當中包含中央政府、地方政府、民間公司及個人提案報名。

主辦單位表示，本次競賽以5大議題開放提案。104件提案當中以「防災強化，醫療共享」件數最多，達31件占比例30%，「社會安全，樂齡安居」28件、「守護環境，能源永續」22件、「智慧通勤，觀光躍升」15件、「青年就業，多元發展」8件。

目前入選的20組提案，包含8件「防災強化，醫療共享」、6件「社會安全，樂齡安居」、5件「守護環境，能源永續」、1件「青年就業、多元發展」，當中不乏民間單位組隊提案，落實非政府機關跨界集思的目的。

評審委員會召集人，行政院政務委員唐鳳於初選評審會議後表示，評選中看到許多令人印象深刻的議題。有些人手上有充沛的資料，但亟需與很懂數據分析或技術人才合作；有人則是有技術，但缺乏可用資料及創新想法。這次總統盃社會創新黑客松競賽，過程中將協助各團隊媒合所需要的人才及資料。因此接下來個人參賽報名，需要大家一起加入，達到齊力共好的願景。

總統盃社會創新黑客松歡迎並鼓勵全民參與，4月3日至9日將開放個人報名，民眾可挑選符合個人專長技能和興趣主題上線報名。歡迎程式語言、資料工程與資料分析等民間高手踴躍報名參加。主辦單位11日將公告個人報名入選名單；5月19日公布通過複選demo實作的10組隊伍；6月2日舉辦決選暨頒獎典禮，遴選出5隊首屆「總統盃社會創新黑客松」優勝團隊。

文化總會
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

與最珍貴的人一起沈浸在溫泉、美酒、美食中吧

2018-04-06 09:06

虎航麻疹風波 台南掌握有95名接觸者

2018-04-06 11:31

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數更新至1378人

2018-04-06 10:49

北潤餅、南春捲…台南這家老店 每到清明必塞車

2018-04-06 11:00

北部今午變天！ 明天更冷 低溫下探13度

2018-04-06 10:46

由北往南將轉雨變冷 好天氣要等到周日

2018-04-06 09:39

歌仔戲版童話《人魚公主》 明天起索票免費看

2018-04-06 12:34

影／您不知道的廚事妙招 廚娘分享私房撇步

2018-04-06 12:24

飯店超賣？ 旅客怒「晚上11點多去哪裡找住宿」

2018-04-06 12:21

油價起伏 汽柴油下週估降3角

2018-04-06 11:53

關節不痛了擅自停藥減藥 恐致類風濕性關節炎更惡化

2018-04-06 11:42

變天囉！溼冷氣溫直直落

2018-04-06 11:36

嚇人！女嬰百日咳臉發黑 痰堵氣管差點小命沒

2018-04-06 11:33

地瓜抗癌或致癌？ 營養專家：尚未定論

2018-04-06 11:31

懶人包／四大超商連假優惠 咖啡買1送1 冰沙4折

2018-04-06 10:48

行銷慢活旅遊 日本二線城市積極強打

2018-04-06 10:03

鋒面通過冷氣團接力 中午變天轉濕冷

2018-04-06 08:23

美味薯條如何製成？ 薯條「綠」了該怎麼辦

2018-04-06 07:00

今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58

煙囪還是熱帶魚，「深澳的明天」你選的是什麼？

2018-04-06 06:00

變天了！冷氣團來襲 今起3天低溫下探13度

2018-04-06 04:59

空汙隨冷氣團南下 北部pm2.5今飆升

2018-04-06 04:59

冷鋒挾雨勢 6日晚探14度

2018-04-06 00:35

虎航再增2人確診麻疹

2018-04-06 00:35

清明掃墓 樹葬區不一樣

2018-04-06 00:35

推廣口對鼻急救 醫師：存活率提高

2018-04-05 23:46

第28屆醫療奉獻獎 即起推薦報名

2018-04-05 23:38

健康你我他／樹葬回歸自然 感恩一生養分

2018-04-05 23:38

鯰魚混充鱈魚… 食藥署測基因把關

2018-04-05 23:38

我的經驗／老人健康是兒孫福

2018-04-05 23:38

麻疹群聚感染又擴大 增2虎航乘客病例

2018-04-05 20:12

病童家長不滿醫療結果 仁醫梁德城不諉過：我們錯了

2018-04-05 19:06

嬰兒挫青屎是「受驚了」？ 食藥署：別傻了是急性腹瀉

2018-04-05 18:25

鯰魚充當高價鱈魚？食藥署檢驗糾出本尊

2018-04-05 18:00

討人厭的開車習慣 你也上榜了嗎？

2018-04-05 16:19

清明節客運優惠 台中、台北回新竹打85折

2018-04-05 14:58

好天氣只到今天！ 明天由北往南轉雨或雷雨

2018-04-05 14:26

內政部譴責殯葬團體扭曲環保自然葬

2018-04-05 14:22

拒絕惡視力！ 眼科醫鼓勵將課程移往戶外教學

2018-04-05 14:13
看更多

熱門文章

好天氣只到今天！ 明天由北往南轉雨或雷雨

2018-04-05 14:26

變天了！冷氣團來襲 今起3天低溫下探13度

2018-04-06 04:59

麻疹群聚感染又擴大 增2虎航乘客病例

2018-04-05 20:12

純情大學生苦追女孩八年 網友勸「別留戀了」

2018-04-06 07:30

今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58

病童家長不滿醫療結果 仁醫梁德城不諉過：我們錯了

2018-04-05 19:06

討人厭的開車習慣 你也上榜了嗎？

2018-04-05 16:19

空服員染麻疹仍執勤？ 台虎：就醫都被診斷為感冒

2018-04-05 13:28

鯰魚充當高價鱈魚？食藥署檢驗糾出本尊

2018-04-05 18:00

清明掃墓 樹葬區不一樣

2018-04-06 00:35

今日星座運勢／處女 認識新朋友 人際運旺聚會運佳

2018-04-06 00:00

影／貓咪嘉年華 名貴貓大集合總身價近千萬

2018-04-05 18:34

內政部譴責殯葬團體扭曲環保自然葬

2018-04-05 14:22

火金姑來了！東勢林場2、30萬隻螢火蟲飛舞

2018-04-06 08:01

由北往南將轉雨變冷 好天氣要等到周日

2018-04-06 09:39

煙囪還是熱帶魚，「深澳的明天」你選的是什麼？

2018-04-06 06:00

北潤餅、南春捲…台南這家老店 每到清明必塞車

2018-04-06 11:00

虎航麻疹群聚感染 追蹤人數更新至1378人

2018-04-06 10:49

帶孩遊日 專家建議滿1歲打麻疹疫苗再去

2018-04-05 13:58

鋒面通過冷氣團接力 中午變天轉濕冷

2018-04-06 08:23

嬰兒挫青屎是「受驚了」？ 食藥署：別傻了是急性腹瀉

2018-04-05 18:25

Melody、許路兒、蔡淑臻 4字頭女生凍齡肌密

2018-04-05 16:18

清明節客運優惠 台中、台北回新竹打85折

2018-04-05 14:58

連假只想在城市發懶！4家「抹茶」食集新品整理

2018-04-05 16:23

夏天野餐吃pizza 最推這幾款

2018-04-05 16:25

虎航再增2人確診麻疹

2018-04-06 00:35

「孤魂野鬼幾乎都女鬼」 呂秋遠細數各種性別歧視

2018-04-06 11:09

聯晚回響／財部攜手行動支付 以後購物不必再印明細

2018-04-05 13:08

空汙隨冷氣團南下 北部pm2.5今飆升

2018-04-06 04:59

冷鋒挾雨勢 6日晚探14度

2018-04-06 00:35

美味薯條如何製成？ 薯條「綠」了該怎麼辦

2018-04-06 07:00

星巴克掀咖啡文化新頁 粉絲也想知道的事

2018-04-05 14:01

連假去哪兒？精選超商10間特色店 打卡拍照添樂趣

2018-04-05 16:23

可口可樂迷別錯過！50周年限定玻璃曲線瓶台味登場

2018-04-05 16:20

行銷慢活旅遊 日本二線城市積極強打

2018-04-06 10:03

飯店超賣？ 旅客怒「晚上11點多去哪裡找住宿」

2018-04-06 12:21

手機電子登機證通關 年底前國內線行得通

2018-04-05 14:00

懶人包／四大超商連假優惠 咖啡買1送1 冰沙4折

2018-04-06 10:48

虎航麻疹風波 台南掌握有95名接觸者

2018-04-06 11:31

拒絕惡視力！ 眼科醫鼓勵將課程移往戶外教學

2018-04-05 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top