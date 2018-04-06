虎航麻疹群聚感染 追蹤人數更新至1378人

2018-04-06 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣虎航上月17日前往沖繩班機，爆發麻疹群聚感染，衛福部疾管署副署長莊人祥今日更新密切追蹤人數達1378人，包含該班機旅客與虎航員工，將持續監測至本月25日。記者羅真／攝影 分享 facebook 台灣虎航上月17日前往沖繩班機，爆發麻疹群聚感染，衛福部疾管署今日更新密切追蹤人數達1378人，包含該班機旅客與虎航員工，將持續監測至本月22日。另建議有計畫出國、業務上會碰到外國人的20至40歲民眾，可自費多打一劑麻疹疫苗，以提升保護力。

虎航麻疹群聚感染起因於新北市1名30多歲的男子，上月自泰國返國後有發燒、誤以為只是感冒，17日再搭乘虎航赴沖繩，19日出疹後就醫確診為麻疹，造成同班機1名男空服員、1名女空服員、1名機組人員、1名旅客以及1名職場接觸者感染。

疾管署副署長莊人祥表示，一般來說，感染者若是飛機乘客，追蹤範圍會延伸至其座位前後兩排；感染者若為空服員，追蹤範圍將延伸至整個班機所有人，因此本次追蹤人數較高，目前統計達1378人。

莊人祥說，麻疹自感染到出疹的潛伏期約有7至18日，發燒後約4天開始出疹，由於出疹後從臉到軀幹、四肢陸續有病灶，此時醫師才較易診斷，但其實，出疹前後4天就具傳染性。若已知曾和麻疹患者接觸的人，3天內盡快接種麻疹疫苗以避免感染。

「建議有計畫出國、業務上會碰到外國人的20至40歲民眾，可自費多打一劑麻疹疫苗，以提升保護力」，莊人祥表示，我國幼兒在出生滿1歲、以及5歲到入小學前，各會接種1劑預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹的MMR三合一疫苗，兩劑接種後的保護力達95％，但保護期約20年，換言之，20歲後保護力將漸漸降低，本波虎航群聚感染病例年紀皆在20至40歲的範圍。