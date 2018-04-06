懶人包／四大超商連假優惠 咖啡買1送1 冰沙4折

2018-04-06 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



把握連續假期的倒數時光，超商業者祭出春遊必買商品優惠，好比全家會員指定咖啡買1送1、萊爾富指定冰沙特價30元有找，相當於44折優惠，還有開工日不憂鬱，OK超商推出大杯拿鐵第2杯10元。

7-ELEVEN針對霜淇淋、冰品、糖果餅乾零食等夯品推出相關優惠活動，包括推出季節限定的「八女石臼抹茶霜淇淋」，原價45元，5月8日前任選第2件8折，預估連假期間可望帶動霜淇淋業績倍數成長。還有超過30款進口冰品，像是IG打卡必備的珍珠奶茶風味雪派、OHAYO迷你甜甜圈冰淇淋、LOTTE優酪酷吸冰，4月24日前推出嘗鮮價。另外，4月10日前，可頌大亨堡組合，原價55~60元，特價49元。

全家觀察，每逢連假出遊，方便攜帶的鮮食就會成為銷售明星，今年特別推薦新品馬鈴薯沙拉三明治、龍蝦風味沙拉三明治。此外，在連假推出會員專屬優惠，4月8日前，出示全家會員身分即可享指定咖啡買1送1，包含中杯以上單品咖啡（含濾掛單包）、冰磚美式和貝禮詩拿鐵。

萊爾富4月24日前，祭出Hi Cafe指定品項冰沙單件特價29元，包括去年夏天熱銷逾萬杯的芒果牛奶冰沙、摩卡咖啡冰沙、焦糖拿鐵冰沙與抹茶紅豆冰沙，原價65元，皆特價29元，等於祭出44折優惠。同時也推出哈根達斯品脫冰淇淋，原價345元，單件特價279元；日本井村屋紅豆麻糬牛奶冰淇淋，原價55元，單件特價49元；杜老爺與圖圖果指定冰品享第2件5折。