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由北往南將轉雨變冷 好天氣要等到周日

2018-04-06 09:39聯合報 記者楊德宜╱即時報導

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面今天凌晨4點前通過馬祖，很快就會來到北台灣上空，由北往南陸續要轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，預估雲林以北到東半部的宜蘭、花蓮、台東等地降雨會比較明顯，並有局部較大雨勢發生機會，雲林以南則是局部短暫陣雨，降雨時間也會開始的比較晚。

今晚鋒面逐漸通過離開，但是吳聖宇表示，受到中層水氣通過影響，到明天中午前各地仍持續有短暫陣雨機會，預估要到明天下半天隨著較乾空氣移入，各地陸續轉為多雲到晴天氣。周日空氣乾燥穩定，各地為晴到多雲。

吳聖宇表示，溫度從下午開始也將由北往南陸續下降，今晚到明天清晨在中部、北部、東北部溫度將下探14-16度，南部及花東地區也將下探到16-18度。明天各地偏涼偏冷，中北部、東北部白天高溫僅18-20度，南部及花東地區也只有21-23度左右。

明晚到周日清晨因為轉乾放晴，要留意輻射冷卻低溫，中部、北部、東北部空曠地區低溫可能下探11-13度間，南部及花東地區低溫也將再下降到14-16度，不過，吳聖宇表示，周日白天陽光出來後，冷空氣會開始減弱，溫度就會逐漸回升，中北部高溫將會回升到22-24度左右，逐漸回暖。建議好好把握收假日周日的好天氣。

氣象局說，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得比較局部，周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，周六整天到周日清晨受大陸冷氣團影響，天氣將會明顯感到冷，預計周六晚間至周日清晨在冷空氣及輻射冷卻影響下，將是氣溫最低的時段，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，南部及花東約15至17度，值得注意的是相較於前期溫暖的天氣，各地溫度的降幅相當大；周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫開始回升。

下周一、下周二風向再度轉為東南到偏南風，各地氣溫持續回升，白天相當舒適溫暖，不過早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三、下周四各地氣溫仍相當舒適暖熱，早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴的天氣，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。

由北往南陸續要轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，預估雲林以北到東半部的宜蘭、花蓮、台東等...
由北往南陸續要轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，預估雲林以北到東半部的宜蘭、花蓮、台東等地降雨會比較明顯，並有局部較大雨勢發生機會。聯合報系資料照／記者楊德宜攝影
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