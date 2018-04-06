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行銷慢活旅遊 日本二線城市積極強打

2018-04-06 10:03中央社 台北6日電

本土廉價航空3月底開航日本茨城、旭川與花卷，雖知名度不若東京、大阪和京都，但結合日本當地拓展觀光及大打優惠措施，搭配台灣旅行社三方合作，齊力結合慢活旅遊之美。

茨城、旭川與花卷對生活步調快速、匆忙的台灣人來說，是尋找「慢活」的好所在。

台灣虎航董事長張鴻鐘告訴中央社記者，申請日本各機場包機或定期航班條件不同，過去台灣另一家廉價航空威航（VAir）曾飛航茨城航線，可惜最後停航，目前改由虎航獨家飛航定期包機。

張鴻鐘表示，茨城與鄰近的群馬、櫪木等3縣自然景觀優美，生活步調悠閒，這3縣也願聯合宣傳並優惠台灣旅客，加上台灣旅行社努力攬客包機，日本民航單位大力促成給予較低廉的降落費和地面維護費用，降低航空業者營運成本。

張鴻鐘進一步指出，群馬、櫪木知名度高於茨城，但茨城有機場的便捷，新上任的縣知事大井川和彥大力推展觀光，並提出許多租車、巴士與高速公路通行費優惠，就是要吸引更多台灣旅客，振興當地經濟。

台灣虎航商務長黃世惠不諱言，日本一線大城市人車雜沓，根本不在乎多一位或少一位旅客；二線城市操作模式不同，須縝密行銷規劃及機場、交通、飯店、商店餐廳與景點等多方合作，端出資源和預算促成旅客倍增。

黃世惠說，通常開闢一條新航線，大都是從旺季的短期包機到定期包機，最快經半年促銷推廣，打開市場知名度後，FIT（自由行）客人夠成熟後才能成為定期航班，這是茨城、群馬、櫪木及茨城機場的最高期望。

黃世惠分析，日本一線大城空中交通太繁忙，根本無法切進好的起降時間帶，且進出旅客眾多，機位需求量大，航空公司想增班又行不通，各種費用昂貴，對低成本航空來說壓力不小。

相較之下，日本二線城市票價和地面操作費用便宜，對FIT旅客來說環境較陌生，自然就帶點冒險挑戰性，加上當地交通費用優惠，非常適合FIT旅客調性。

台灣虎航機場廉價航空
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