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今起3天國道北返車潮 國5北向高乘載14-21時

2018-04-06 08:11聯合報 記者楊德宜╱即時報導

歷年最長清明連假，國道湧入大批車潮，造成多處路段塞爆。 圖／聯合報系資料照片
歷年最長清明連假，國道湧入大批車潮，造成多處路段塞爆。 圖／聯合報系資料照片
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●08:00

國道3號南下94公里處有事故，竹林至寶山休息站路段行速只有28公里。南下新台五路至南港路段壅塞，行速只有37公里。

高公局北區交控中心說， 國道1號五楊高架南下70.5公里處楊梅端前，有2輛自小客車追撞。

今天截至目前為止，國道大部分路段交通順暢，國道5號南下坪林行控至頭城路段，行速約60至75公里，南下回堵長度：國3南往國5南2公里、國3北往國5南2.5公里。

高公局說，昨天清明節中午過後，交通量已未再增加，經評估並因應今天後3天的北返車潮，針對國道5號宜蘭、花蓮地區北返車潮，北向高乘載管制時段調整為14-21時。另西部國道部分，若無足夠之時間預告，將影響為民生物資運送及其他經濟活動之進行，故不增加實施西部國道北上高乘載管制。

為強化疏運措施，4月6至8日高公局除既有公布措施外，部分措施調整加強如下：

一、 國5北向高乘載管制時段調整為14-21時

二、 國5上午即實施北上匝道儀控，以雪隧能通過最大量為原則控管

三、 重點交流道採嚴格匝道儀控管制:如國1嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋，國3竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、通霄等交流道北向入口

四、 國道中、北部路肩開放時段提早於13時實施，開放路段如下：國1北向新竹公道五路至竹北、竹北至湖口服務區、湖口至高架道路楊梅端；國3北向南投服務區-南投、中港系統-大甲、龍潭至大溪、原龍潭收費站至龍潭、竹林至關西北上、寶山爬坡道終點至竹林

五、 國道南部路段增加開放路肩路段:國1北向大灣至永康(8-13時)、楠梓至岡山(8-13時)，南向高科至岡山(15-19時)

六、 會同國道警察加速國道事故處理

七、 加強服務區內停車動線導引

八、 加強宣導國6西行改至舊正交流道駛出改走台63線前往台中地區，或從中投交流道進入國道3號

高公局呼籲用路人，為因應清明連假後3天北返車潮，請民眾多加留意上述機動彈性疏導措施，並加以配合，建議用路人多加利用上午5-10時離峰時段上路，出門前利用高公局1968網站或App查詢最新國道路況，選擇適當行車時段及路段。

今天國道疏導措施。圖／交通部提供
今天國道疏導措施。圖／交通部提供
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國道高乘載管制車潮
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