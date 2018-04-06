今變天！吳德榮：明天冷氣團強度最強 整天冷

2018-04-06 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



氣象局今晨發布濃霧特報，今天金門、馬祖及台灣西半部易有低雲或霧影響能見度，馬祖濃霧持續發生中，能見度不足200公尺。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，馬祖上午5時仍受濃霧影響，等冷氣團南下，濃霧就會散去。

他表示，今天鋒面過境、上午起中部以北、東北部轉有陣雨，冷氣團隨之南下，氣溫驟降，今晚北台灣最低溫降至14度、明晨約13度左右，其他地區亦轉為有局部陣雨。明天冷氣團強度最強、整天冷，北台灣白天高溫約僅17度左右，天氣由濕轉乾；明晚至周日晨各地轉晴朗，中部以北沿海空曠地區，將因強輻射冷卻的加成作用，而出現11、12度左右的最低氣溫；持續時間雖不很長，但氣溫很低，需注意保暖。

周日至下周五天氣晴朗穩定；周日白天氣溫回升，西半部高溫約可升至23至25度；下周一清晨因輻射冷卻，氣溫仍偏低，白天大幅回暖，西半部最高溫將升26至28度，日夜溫差非常大，達12度以上。吳德榮說，下周二至下周五還會更暖，西半部最高溫又將升至30度以上；台灣附近氣流轉東南及偏南風，又是馬祖、金門易受平流霧影響，也是西半部風力偏弱，汙染物容易累積，空氣的品質容易惡化的天氣。

氣象局說，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

明天乾空氣南下、降雨趨緩，西半部轉為多雲可見陽光的天氣，東半部地區的降雨也會變得比較局部，周日各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，周六整天到周日清晨受大陸冷氣團影響，天氣將會明顯感到冷，預計周六晚間至周日清晨在冷空氣及輻射冷卻影響下，將是氣溫最低的時段，中部以北及東北部低溫將下探至13、14度，南部及花東約15至17度，值得注意的是相較於前期溫暖的天氣，各地溫度的降幅相當大；周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫開始回升。

下周一、下周二風向再度轉為東南到偏南風，各地氣溫持續回升，白天相當舒適溫暖，不過早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周三、下周四各地氣溫仍相當舒適暖熱，早晚有些偏涼，西半部日夜溫差大；各地大多仍為多雲到晴的天氣，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區亦有局部短暫陣雨。

下周一轉為偏東風到東南風之後，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，適逢清明連假，祭祖掃墓、交通往返請多留意氣象及航班資訊。