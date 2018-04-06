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虎航再增2人確診麻疹

2018-04-06 00:35聯合報 記者陳雨鑫侯俐安／台北報導

高雄市再新增一例麻疹確診個案，曾在3月18日搭過虎航至澳門自由行，雖不是前波虎航...
高雄市再新增一例麻疹確診個案，曾在3月18日搭過虎航至澳門自由行，雖不是前波虎航群聚感染接觸者，衛生局還在進一步釐清有無間接關係。圖為高市麻疹疑似個案就醫流程。 圖／高雄市衛生局提供
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卅多歲男子三月初赴泰國旅遊染上麻疹，返國疏忽症狀，搭乘台灣虎航前往日本沖繩，他的職場同事及兩名虎航空服員因此也感染。麻疹群聚感染持續擴大，衛福部疾署昨再公布兩名確定病例，曾與案例三月十七日同班機前往沖繩，總計已有六人感染。

台灣虎航昨表示，受感染之空服員於症狀出現後，隨即多次就醫，但都被診斷為感冒，直至四月二日再次就診，醫生判斷疑似麻疹症狀隨即隔離，未再派遣任何任務。對於曾接觸過的旅客名單也提交疾管署供後續追蹤。至於其他執勤同仁，已造冊列管追蹤，提供衛教資料並要求自主健康管理，如有任何症狀出現應戴上口罩、立即回報並尋求醫療諮詢，同時取消後續勤務。

麻疹群聚感染接觸人數持續增加，今年共十一例麻疹確診案例，總接觸人數達三○一三人。疾管署副署長莊人祥表示，這名卅多歲男子造成的麻疹群聚感染，昨新增兩名病例，其中一人為台灣虎航的地勤人員，另外一名為同班機乘客，這六名案例的接觸者，最晚自主管理至四月廿二日。

上述台灣虎航地勤人員在麻疹可能感染期間，曾於四月三日從台北搭乘晚間九點廿一分的高鐵，再轉乘台鐵自強號一四五車次赴屏東；另一名乘客則在四月一日從桃園機場搭乘虎航「IT二三○班機」至日本沖繩機場，再從沖繩機場搭乘虎航「IT二三一班機」返台。

除了上述六名群聚感染案例外，疾管署昨晚又發布新增三名麻疹境外移入病例，分別為四十多歲北部女性、廿多歲南部男性、卅多歲北部男性。前兩人都是三月十七日從桃園機場出境到澳門，返國後發現感染麻疹。另一名案例也是台灣虎航空服員，他三月十七日休假與弟弟相約，從桃園機場前往泰國旅遊，返國後都出現麻疹症狀，他的弟弟早在四月三日確診。

台灣虎航麻疹桃園機場
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