冷鋒挾雨勢 6日晚探14度

2018-04-06 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



中央氣象局表示，今天鋒面及冷氣團先後報到，周末中部以北低溫下探攝氏13度。 中央社 分享 facebook

今天鋒面通過，將明顯轉涼，全台都可能下雨。中央氣象局預報員林伯東表示，今中午前仍偏暖，西半部仍有機會達廿六至廿八度，南部也有機會達到卅度；午後氣溫就明顯下降，今晚到明天清晨中部以北、宜蘭地區下探十四到十六度，南部到花東約十六到十八度。提醒清明連假出遊民眾，出門前別忘了帶件厚一點的衣服。