推廣口對鼻急救 醫師：存活率提高

「口對鼻急救推廣協會」理事長劉應炎（右）認為口對口人工呼吸搭配壓胸難以提高患者存活率，大力推廣口對鼻急救術。 圖／劉應炎醫師提供 分享 facebook

CPR（心肺復甦術）是針對呼吸心跳停止患者最廣泛採用的急救方式，但有一群醫師從臨床經驗，認為「口對鼻」急救術才能真正提高存活率，2002年成立「口對鼻急救推廣協會」，不遺餘力推廣；但醫界和第一線救護人員看法兩極，認為CPR仍是主流急救模式，宣導時著重簡單、易學，讓更多民眾得以在第一時間搶救病患。

「口對鼻急救推廣協會」理事長、高雄市開業醫劉應炎說，5年前診間一名病患突然心肌梗塞倒下，他立刻實施CPR急救，但患者轉往醫院加護病房後，仍因短暫缺氧預後不佳，他深切體認在台實施多年的口對口人工呼吸「有其侷限性」，大力推廣口對鼻急救術，希望打破社會大眾多年來對CPR深信不疑的迷思。

國內一群醫師認為口對鼻急救術才能排除呼吸道阻塞物、有效供氧，共同成立「口對鼻急救推廣協會」，希望有效提高患者存活率，目前有上百名會員加入。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

心臟專科醫師、口對鼻急救推廣協會創會會長李德福說，執業40年來，曾有15名病患在他面前突然倒下，經口對鼻急救後「百分之百都醒來」，但他多次向衛福部請命將口對鼻急救術納入現行急救訓練中，相關單位都以「沒有實證醫學佐證」為由打回票。

李德福指出，曾有位阿嬤聽完演講後沒多久，碰上孫子嗆奶昏迷，立刻將剛學到的以口對鼻法救孫，救護車抵達前孫子就醒了，阿嬤笑說「還好沒念過什麼書，只學到這一招就救回愛孫！」

專研急救加護醫學的高雄榮總心臟內科主治醫師黃偉春說，依據美國心臟學會的急救準則，目前國內急救體系仍以CPR為主流，透過口對口吹氣供給氧氣、壓胸維持心臟血流循環，以減少腦部缺氧危機、提高存活率，若急救者考量口腔衛生問題，可以薄布隔嘴吹氣。