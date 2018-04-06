北潤餅、南春捲…台南這家老店 每到清明必塞車

新竹郭家潤餅有祖傳秘方滷製成口味獨特的滷菜。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

清明節吃潤餅了嗎？知道清明節為什麼要吃潤餅嗎？

吃潤餅習俗 原是紀念寒食節

先來看看潤餅的故事。相傳是晉文公為了悼念曾經幫助他的介子推，不捨介子推不願邀功請賞而隱入山林，晉文公為逼他出山受封，下令燒山，誰料介子推在烈焰騰空的火海中，竟抱樹而死。晉文公因此下令「子推燒死之日禁火，只吃冷飯」，稱為「寒食禁火」。

唐代將「清明」與「寒食」合併後，因為掃墓回來無時間生火煮飯，遂將掃墓時的三牲五果和著餅來吃，流傳至今，成了清明節吃「潤餅」的由來。

敬祖的寒食節發展出的潤餅，全台各家有不同特色，有的是祖傳秘方，也有店家改良成年輕人接受度高的沙拉捲。

新竹元祖潤餅 祖傳滷菜賣百年

新竹郭家潤餅每天賣出千捲以上，到了清明更是供不應求。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

新竹城隍廟口郭家「元祖潤餅」，1906年創店，傳承至今到第5代，每天賣出上千捲，到清明節更是大排長龍，郭家潤餅特色為祖傳秘方的滷菜，餡料用梨山高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔炒香後，再配上蛋酥、菜脯、豆干、香菜、芝麻花生粉、豆芽菜、韭菜、特製醬料、甜辣醬等，讓潤餅皮香Q帶勁。

郭家元祖潤餅／新竹市北區中山路75號，03-5222285

新竹桂花潤餅，台式、法式各有擁簇

新竹市中央市場內桂花潤餅，老闆何錦龍過去是廚師，34年前想自行創業，心想做大家都不太願意做，生意才會比較好， 就問母親：「做什麼小吃最麻煩？」母回「潤餅！」從此一做34年。何太太說，從潤餅皮到配料，全都自己來，先生30多年來每天凌晨3點半就起床備料，相當辛苦。

新竹桂花潤餅一年四季都供應兩種潤餅。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

何太太表示，有年夏天突發其想用沙拉包著潤餅皮吃，吃過的親友稱讚沙拉很好吃，他們就應親友要求開始賣起沙拉捲。現在一年四季都賣傳統潤餅與法式沙拉兩種口味，特別的是沙拉卷有芝麻醬、千島醬、芋頭與抹茶4種口味。死忠支持者說，「愛吃潤餅的人絕對知道這一味！」

新竹桂花潤餅傳統的潤餅，一份40元。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

桂花潤餅／新竹市北區延平路一段172巷1弄3號，03-5233256

桃園健民潤餅 包進鴨蛋蛋酥

位於桃園市桃園區大廟後方的「健民潤餅」飄香一甲子，潤餅內有紅燒肉、咖哩蘿蔔絲、鴨蛋蛋酥、花生粉等豐富餡料，「不少人從小吃到大」。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市桃園區大廟後方「健民潤餅」飄香一甲子，不少老桃園人「從小吃到大」。店家堅持每天現做潤餅餅皮，再依序放上紅燒肉、豆芽菜、花生粉、香菜等餡料，還自製咖哩蘿蔔絲、鴨蛋蛋酥等配料，鹹香滋味扎實可口，老顧客讚不絕口，若到店裡內用，也會再搭配魚丸湯或貢丸湯。

金得春捲位於國華街與民族路口，每年清明都湧入不少排隊人潮，今年因此提早開賣休假。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

健民潤餅／桃園市桃園區民權路104號，03-3324313

台北阿泓潤餅 網路票選最好吃

台北市吳興街阿泓潤餅，2014年全台網路票選最好吃的潤餅捲，用料豐富，除基本高麗菜、豆芽菜、豆干、玉米、豆酥、花生粉，還可根據喜好選擇主菜。口味有燒肉、起司、燻雞、鮪魚，也有全素及生菜沙拉捲。調味跳脫傳統，有辣味、咖哩、芥末等創新口感。

阿泓潤餅／台北市吳興街185號，0989-950-851

永和莿桐潤餅大王 一捲可以擋一餐

新北市永和區中興街上莿桐潤餅大王，內餡豐富，一個潤餅捲可讓食量小的人打發一餐，內餡有豆芽菜、紅槽肉、蛋酥、豆干、菜脯、花生粉和特調醬料，青菜現燙，燙青菜湯頭以豬大骨熬煮，特別甘甜，衛生不油膩。餅皮現做，口味有叉燒和鮪魚，叉燒現切不會乾澀，鮪魚也新鮮。

莿桐潤餅大王／新北市永和區中興街52巷4-1號，02-29241790

台中阿靜潤餅 免費送上熱湯

台中第二市場裡的柳川阿靜潤餅，食材豐富、新鮮、香Q，有嚼勁，口味多樣化，葷、素皆有，一天至少賣上500捲以上，並免費供應熱湯。第一次嘗試的顧客，可挑選原味潤餅，食材豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔及蔬菜，還加入竹筍、蘿蔔乾，及店家滷製香菇，加上些許滷肉，味道非常香甜。

阿靜潤餅／台中市中區中山路255號，04-22293022

台南金得春捲 年年惹大塞車

台南金德春捲位於台南國華街，經營超過一甲子，是不少人的兒時回憶。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市國華街兩度登上日本雜誌「BRUTUS」封面，被不少網友大推「到台南必去這條街」，街上知名店家金得春捲創立於1954年，創辦人李金得28歲開始賣起春捲生意，民國55年從舊址遷移到現址，每到清明大排長龍，不少台南人買回家拜拜用，也有台北老饕特地南下買來享用。

金得春捲位於國華街與民族路口，每年清明都湧入不少排隊人潮，今年因此提早開賣休假。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

來到國華街三段與民族路三段轉角處的「金得春捲」，只見數名店員雙手忙著把高麗菜、蛋絲、肉、豆干、皇帝豆等餡料放在春捲皮上，灑上花生糖粉，包好後再用熱鍋煎一下，美味十足，如果不想吃太甜，可跟店員說「我要半糖」。

金得春捲／台南市中西區民族路三段19號，06-2285397

高雄三代春捲 吃起來暖暖的

高雄市捷運美麗島站1號出口的「三代春捲」，是高雄市知名且要排號碼的春捲，許多遊客到高雄會一早前往排隊購買。「三代春捲」的餡料豐富，高麗菜、蛋絲、香腸丶雞肉絲等餡料俱全，還可依消費者喜好放肉塊。

特別的是，肉塊和菜料都是熱的，放在温熱爐上保溫，吃起來暖暖的，和多數春捲用冷餡料做法不太一樣。春捲皮韌度和店家包春捲手法，足可讓消費者好好吃完一份春捲而不致於糊掉。

三代春捲／高雄市新興區中山橫路1號，07-2858490