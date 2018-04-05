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今彩539開獎 獎號：12、27、37...

2018-04-05 21:45中央社 台北5日電

今彩539第107082期開獎，中獎號碼12、27、37、16、31。3星彩中獎號碼029，4星彩中獎號碼0612。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
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