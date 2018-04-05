麻疹群聚感染又擴大 增2虎航乘客病例

2018-04-05 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



一名3男子上月赴泰旅遊染上麻疹，返國後疏忽症狀再次前往沖繩旅遊，讓麻疹疫情擴大。記者楊文琪／攝影 分享 facebook

一名30多歲男子上個月開心赴泰國旅遊卻染上麻疹，返國後，疏忽症狀再次前往日本沖繩旅遊，讓麻疹疫情擴大，根據衛福部疾病管制署最新追蹤結果，已有2名台灣虎航空服員以及1名男子的職場同事染病，今天再新增2名同班機的台灣虎航乘客，接觸人數達到3013人，並呼籲民眾及醫療院所，當有發燒、鼻炎、結膜炎等症狀時應提高警覺。

衛福部疾管署表示，今天新增的2名本土病例，是與30多歲的男子同一班台灣虎航班機的乘客，分別為北部的20多歲男性、北部30多歲的男性，衛生單位目前已掌握個案接觸者共3013人，將持續監測至4月22日。

兩名新確診的乘客，其中一名於4月3日自臺北搭乘晚間 9 點 21 分高鐵再轉乘臺鐵自強號 145 車次至屏東，另一名新增案例則是在4月1日自桃園國際機場搭乘虎航 IT230 班機至日本沖繩機場，並自日本沖繩機場搭乘虎航 IT231 班機至桃園國際機場，這次群聚感染的人數從原本的4人已經提升至6人。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後4天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，家中如有滿1歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗；不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求。

另避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。