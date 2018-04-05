健康你我他／樹葬回歸自然 感恩一生養分

2018-04-05 23:38 聯合報 文／林揚（台北市）



感謝樹林賜給謀生和休閒寫作所用的無數紙品，將來離開，一定要用樹葬表達謝罪和感恩。 圖／林揚提供 分享 facebook

一輩子教書，每當學期結束，辦公桌上總累積厚厚一疊書商送的樣書、教師手冊、參考書和測驗卷。這些全新，卻無法送給學生使用的書本，最後都進了回收箱。多年下來，心裡逐漸產生些許罪惡感，總覺得無形中，不知間接砍了多少樹木。

不巧的是，除了教書，自己最大的休閒興趣就是爬格子，在使用電腦寫作前，不知已經寫掉多少稿紙。加上文章集結後出版的一些作品、買過的書籍，以及搬家或每隔幾年書櫃滿出來時，賣給二手書商和送給比我有更大空間更愛書的好友。哇，真不敢想像自己有多對不起樹木朋友。

每當丟書之際，心裡都會跟樹木道歉，並篤定的告訴自己，將來離開，一定要用樹葬表達謝罪和感恩。

過了耳順之年，和妻子談起身後事，我毫無懸念的拜託她，如果我先走，請把我的臭皮囊火化，不用任何繁文縟節，只要把骨灰撒回大自然，彌補自己一輩子消耗太多紙張的無心之過，亦藉此感謝樹林賜給我謀生和休閒寫作所用的無數紙品。

希望我的家人和少數幾個摯友，都能帶著郊遊的心情，參加我對大自然表達謝意的簡單葬禮。等我長眠於灑滿陽光的青翠樹林之後，麻煩家人代替我請這些親朋好友喝杯咖啡，謝謝他們送我最後一程和這一輩子給與我的珍貴情誼。